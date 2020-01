Netflix-Serie über Leipziger Drogendealer für Grimme-Preis nominiert

Leipzig

Der Fall schlug hohe Wellen, die Leipziger Polizei feierte den Erfolg, die Story diente schließlich als Seriengrundlage: Als Shiny Flakes hat ein Leipziger aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Internet verkauft. Die davon inspirierte Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (fast)“ ist jetzt für einen Grimme-Preis nominiert. Das teilte das Grimme-Institut am Donnerstag mit.

Chancen kann sich die Produktion, in dessen erster Staffel unter anderem Bjarne Mädel mitspielt, in der Kategorie Kinder & Jugend machen. „Im Bereich Kinder & Jugend sehen wir Formate, die abwechslungsreich und kurzweilig informieren, Zusammenhänge darlegen und gesellschaftliche Diskussionen anregen“, sagte Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts. Insgesamt seien in der Kategorie sechzehn Beiträge nominiert.

Verlängerung für „How to Sell Drugs Online (fast)“ geplant

„How to Sell Drugs Online (fast)“ ist ein Projekt der Produktionsfirma „bildundtonfabrik“ und ging im Mai 2019 mit sechs Folgen an den Start. Im vergangenen Sommer wurde dann eine Verlängerung bekanntgegeben, im Frühling sollen sechs weitere 30-Minüter folgen.

Eine Frau hält den Grimme-Preis in ihrer Hand. Die 56. Verleihung findet Ende März statt. (Archivbild) Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Serie basiert lose auf der Geschichte des Leipziger Drogendealers „ Shiny Flakes“, der wegen Online-Drogenhandels 2015 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Er soll aus seinem Kinderzimmer mit 914 Kilogramm Rauschgift gehandelt haben.

Insgesamt sind 73 Produktionen und Einzelleistungen für den 56. Grimme-Preis nominiert. Netflix ist neben „How to Sell Drugs Online (fast)“ auch mit der Produktion „Wir sind die Welle“ im Rennen. Die Verleihung findet Ende März statt.

Von Josephine Heinze