Leipzig

Mit der Serie „How to sell drugs online (fast)“ feiern Netflix und die produzierende bildundtonfabrik seit 2019 große Erfolge im Hinblick auf die Abrufzahlen. Basierend auf dem Fall des Leipziger Drogen-Dealers „Shiny Flakes“ wird darin die Geschichte eines Jugendlichen erzählt, der es durch den Rauschgifthandel aus seinem Kinderzimmer heraus zum Millionär schafft. Viel mehr hat diese Erzählung mit den wahren Begebenheiten aber nicht zu tun: Sowohl was Spielort als auch Charaktere und die weiteren Entwicklung betrifft, haben sich die Produzenten viele kreative Freiheiten erlaubt.

Kurz nach dem Start der dritten Staffel am 27. Juli wird jedoch ein filmisches Schlaglicht auf die realen Ereignisse geworfen. Am 3. August will Netflix die Dokumentation „Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord“ veröffentlichen. Die Journalistin Eva Müller führte Regie und lässt unter anderem Leipzigs Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz, den ehemaligen LKA-Präsidenten Petric Kleine oder den Leiter der JVA Leipzig, Rolf Jacob, zu Wort kommen. Und natürlich auch Maximilian „Shiny Flakes“ Schmidt selbst.

Kinderzimmer für Doku nachgebaut

Schmidt verkaufte als 19-Jähriger über Online-Shop 14 Monate lang Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro, bis er im Februar 2015 festgenommen wurde. Den Ort des Geschehen, Schmidts Kinderzimmer, wurde von der bildundtonfabrik für die Doku in einer Halle in Leverkusen nachgebaut. „Es ist selten und besonders, dass wir mit einer solchen Fülle an Material arbeiten konnten: Ein Täter, der zum ersten Mal vor der Kamera über sein Verbrechen spricht, seine Tat selbst reenacted und damit einen Einblick in eine Cyber-Crime Welt gibt, die sicher vielen bislang völlig unbekannt ist“, so Eva Müller.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung verlieh der Doku bereits das Prädikat “besonders wertvoll”.

