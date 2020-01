Nette Jungs im Schlachtenlärm: Sabaton in der Arena Leipzig gefeiert

Leipzig

Ein wenig seltsam ist das schon, wenn zu einer Rock-Show, die sich thematisch-konzeptuell dem Ersten Weltkrieg widmet, immer wieder mal ein beherztes „Danke Deutschland!“ von der Bühne gen Publikum geröhrt wird. Aber so ist das nun mal, wenn am Donnerstag 4500 Fans neben Apocalyptica vor allem den Haupt-Act des Abends, die schwedischen Heavy-Metal-Berserker von Sabaton in der Arena gehörig feiern.

Bühnenshow mit Schützengraben-Kulisse

„The Great War“ heißt deren aktuelles Album, das sie jetzt auf ihrer „The Great Tour“ live darbieten. In einer Bühnenshow mit Schützengraben-Kulisse samt fetter Panzerattrappe. Mit einem pyrotechnischen Overkill aus viel Geböller, plus Flammen-Piff-Paff-Puff und pathetisch stilisierten Kriegsbildern im Hintergrund zelebrieren Sabaton eine Art Stahlgewitter-Gaudi als Metal-Rock-Stahlbad.

„Are you ready to shake deinen Arsch?“

Doch bevor in der Arena die Weltkriegs-Apokalypse unter E-Gitarren-Strom gelegt wird, haben erst Apocalyptica ihren Auftritt. Die Crossover-Finnen bringen die Stimmung in der Halle gut zum Vorglühen – aber dennoch: Die Frage, die da nach gut 50 Minuten Metal-Rock mit Cello-Klang gestellt wird, ist reine Rhetorik mit putzig deutscher Wortschatz-Anleihe: „Are you ready to shake deinen Arsch? Are you ready for the swedish basterds?“ will Apokalyptiker Eicca Toppinen vom Publikum wissen. Klar ist das bereit! Und wie!

Denn man muss es einfach sagen: Ein Song wie „Great War“ heizt wirklich höllisch ein. Fette Gitarren-Riffs, ein tief bis in die Innereien wummernder Bassdrum-Beat und mittendrin im Metal-Sound-Schlachtenlärm Sänger Joakim Brodén als stimmlich versierte, nun ja, Stimmungskanone. Als solche greint der Kerl dabei mitunter ähnlich lustvoll ins Publikum, wie der in den Bühnenhintergrund projizierte Totenschädel. Dazu wird deftig in Dicker-Hose-Pose „The Attack Of The Dead Men“ besungen.

Eigentlich ganz nette Jungs

Der Witz nun ist, wie zivil und freundlich dieses ganze martialische Getue und musikalische Schlachten- Gewummer dann zugleich eingekleidet ist. Allein schon, weil die Jungs von Sabaton recht nette Jungs zu sein scheinen. Zumal Frontmann Brodén ungemein vergnügt mit den Fans interagiert. Und wenn die in loser Folge „Noch ein Bier! Noch ein Bier!“ skandieren, kommt Brodén der Aufforderung nur zu gern nach: Den Becher Gerstensaft selbstverständlich auf Ex leerend. Ach, diese Metal-Rocker, sie geben wirklich alles!

Selbst ihre Sonnenbrillen. Brodén schenkt seine dem wohl jüngsten Fan im Saal, einem neunjähriger Jungen in der ersten Reihe. Und das nicht ohne die Eltern dafür zu loben, dass sie dem Knirps dicke Ohrenschützer aufgesetzt haben. „Danke Leipzig!“, „Danke Deutschland!“ – auch dafür.

Kein Kriegsheroismus

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Sabaton pflegen hier weder Nationalismus, noch Kriegsheroismus. Was geboten wird ist vielmehr ein knalliges Grand-Guignol-Rock-Theater zwischen Nihilismus und Hedonismus. Und mit einer soliden Portion Menschenfreundlichkeit dann eben auch.

