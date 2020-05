Im Schmiergeld-Sumpf: Mit „1994“ liegt das Finale der fulminanten Polit-Trilogie vor

Leipzig

Italien 1994. Die Polit-Party läuft – und Silvio Berlusconi ist ihr Zeremonienmeister. Antonio Di Pietro sammelt in Mailand mit der Aktion Mani Pulite (Saubere Hände) Material gegen den Premierminister und bekommt Gegendruck aus Rom. Der Justizminister amnestiert Korrupte und Kriminelle, die Lega ist unschlüssig, während heimlich gegen das Bündnis mit Berlusconis Forza intrigiert wird

Ein Reigen bewegter Szenen aus den politischen Kulissen. Ein beklemmender Polit-Drama über einen tiefen Sumpf aus Erpressung und Gefälligkeit, Schmiergeldfluss und Ämter-Missbrauch. „1994“, das fulminante Schlussstück aus dem Serien-Triptychon, entpuppt sich als Lehrstück über politische Moral. Auch, wenn die Produzenten mit ein paar Sätzen beschwichtigend versichern, die Ereignisse, Personen, Unternehmen und ihre Verknüpfungen seien frei erfunden. Was wohl eher eine Schutzbehauptung ist.

Intrigierender Staatssekretär

Leonardo Notte, Ex-Anarchist, erpresster Mafia-Mörder, Werbemann mit melancholischen Lächeln, hat das Attentat auf ihn überlebt und ist nun Strippenzieher hinter Berlusconi.

Die rothaarige Veronica Castello, Ex-TV-Sternchen mit freigebigen Sex, ist Abgeordnete von Forza und legt sich überraschend für Frauenrechte ins Zeug. Pietro Bosco, der tumbe Ex-Golfkriegs-Kämpfer, steigt mit der Lega auf zum zwar inkompetenten, jedoch intrigierenden Staatssekretär im Innenministerium. Bis der Mord am Vater alle Ambitionen stoppt.

Fünfte Episode als Glanzstück

Das schillernde Sittengemälde im realistisch schwingendem Faltenwurf folgt erst einmal in jeder Episode einer der Hauptfiguren um Berlusconi. Da ist „1994“ mal Kammerspiel, mal Krimi, mal Melodram, mal sanft, mal satirisch fabuliert – bis sie in Episode fünf virtuos auftrumpft.

Ein Glanzstück, in dem ein beim Baden vor Sardinien tödlich verunglückte Forza-Abgeordnete von einem Treffen Berlusconis mit Lega-Chef Bossi und einer von Notte eingefädelten Nacht zwischen Veronica und Bosco erzählt, während er tot im Liegestuhl liegt.

Aufklärerische Tradition

Plötzlich will Notte dann sexy Veronica heiraten. Die pompöse Hochzeit in einer Sturmnacht in einem Schloss läuft allerdings – auch dank Bosco – aus dem Ruder. Episode acht springt schließlich ins Jahr 2011, kurz vor dem vierten Abgang von Berlusconi aus dem Palazzo Chigi. Nichts ist inzwischen mehr so wie es mal war.

Dass Italiens Kino Polit-Krimi kann, ist seit den Werken von Damiani, Germi, Rosi, Stefano Sollima bekannt. „1994“ setzt (nach „1992“ und „1993“) diese aufklärerische Tradition fort. Eine großartige Visitenkarte für Sky Italien.

1994, Italien 2019, Bild: 2,35:1, Dt. + Italien., 390 Min., 17,99 Euro

Von Norbert Wehrstedt