Es ist Herbst. Es ist kalt. Es ist düster. Der Krieg ist erst wenige Monate vorbei. Auch in Leningrad. Im Krankenhaus liegt er noch in allen Betten. Mit den Lebensmüden und Hoffnungslosen. Da hilft auch Iya wenig. Obwohl sie Nähe, Wärme, Liebe bringt. Dabei ist sie selbst sichtlich gezeichnet.

Immer wieder fällt sie plötzlich in Schockstarre. Eine Wunde in der Seele, die ein Fliegerangriff an der Front diesem dürren, langen, blonden, bleichen Mädchen zugefügt hat. Nun kümmert sie sich um Pasha, den Sohn ihrer Frontfreundin Masha. Sein Vater ist gefallen, die Mutter kehrt zurück – und hat kein Kind mehr. Durch ein Unglück ist der Kleine gestorben. Ohne Schuld von Iya. Doch Iya fühlt sich schuldig.

Schweigsam, unbeholfen

Schwanger kann Masha, Iyas Freundin, nach einer Schrapnell-Verwundung nicht mehr werden. Aber sie will Ersatz für ihren Sohn. Den soll Iya, die Scheue, Schweigsame, Unbeholfene, bekommen. Iya versucht es mit dem älteren Arzt aus dem Krankenhaus. Quälender, freudloser Sex.

„ Bohnenstange“ ist ein trauriges Seelendrama. Einsame Frauen in tristen Räumen. Dunkle Bilder, dunkle Atmosphäre, dunkle Gespräche. Kein Leuchten. Ein melodramatisches Kammerspiel im Rembrandt-Licht. Wenn Masha wieder leben will, sieht das nicht fröhlich, sondern furchtbar fatal aus. Das Werben eines Jungen aus einflussreicher Partei-Familie endet in Ernüchterung.

Leise fließendes Zeitbild

„Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ nannte Swetlana Alexijewitsch in den 80ern ihren Report, auf den das melancholische, langsam und leise fließende Zeitbild aus Russland zurückgeht. In „ Bohnenstange“ hat er es allerdings sehr wohl. Regiepreis in Cannes 2019 für Kantemir Balagov.

Von Norbert Wehrstedt