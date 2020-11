Leipzig

Er lebt auf einer Farm im Staat New York. Er träumt sich fort in heroische Schlachten. Er geht zur Armee, zum 304. Regiment der Union. Zwei Jahre dauert schon der Krieg gegen die Konföderierten aus den Südstaaten. Nun lagert er mit anderen frisch ausgebildeten Rekruten am Rappahannock in Virginia und grübelt: Wird er ein Fels in der heranbrandenden Schlacht oder haut er ab? Er kämpft mit Beklemmungen und Bangen. Erste Attacken der Rebellen fahren ihm heftig in die Glieder: „Das neue Regiment war sprachlos und gelähmt. Der nackte Horror saß allen in den Knochen.“

So beginnt die Odyssee des jungen Henry Flemming durch drei Tage der Schlacht von Chancellorsville, Mai 1863. Stephen Crane (1871– 1900) hat sie mit nur 22 Jahren als „Die rote Tapferkeitsmedaille“ aufgeschrieben. Ein Klassiker der amerikanischen Literatur, Schulpflichtlektüre in den USA seit den 60ern, für Hemingway „eines der feinsten Bücher unserer Literatur“. Eine Geschichte jenseits aller epischen Malerei. Stephen Crane bevorzugt den Ausschnitt. Atemlos folgt er seinem Henry, der aus der ersten Feindberührung flieht, durch die frontnahe Etappe taumelt, auf Chaos, Zerstörung, Panik, Wahn und Tod trifft, zurück zu seiner Truppe irrlichtert, in eine neue, blutige Schlacht gerät – und zum Fahnenträger wird.

Ein Hemmingway vor Heimmingway

Immer drückend im Nacken „das hässliche Gespenst seiner Fahnenflucht“, gegen das er seine Selbstzweifel verjagen will, um auf dem Feld „ein besserer Mensch“ zu werden: „Er wünschte sich sehnlichst, selbst eine Wunde sein Eigen nenen zu können, die rote Medaille der Tapferkeit.“ Zum Hohn wird er auch tatsächlich am Kopf verwundet: von einem Fliehenden, den er etwas fragen will und festhält. Der schlägt ihn mit seiner Muskete blutig nieder.

Stephen Crane ist ein Hemingway vor Hemingway. Knappe, lakonische Sätze, Landschaften wie von der Palette der Impressionisten, ein Aushorchen der Empfindungen wie aus einem Psychiater-Logbuch. Im Zentrum: die Angst. Vor dem Krieg, vor dem Versagen. Das ist alles andere als ein patriotisches Geläute, das ist die Desillusionierung kriegerischer Romantik durch die Realität. Dass höhere Kommandierende die Soldaten herablassend als Maultiertreiber zum Verheizen bezeichnen, schockt Henry. Stephen Crane hält gegen diese Arroganz der Befehlshaber sein psychologisches Porträt des einfachen Soldaten. Ein Rädchen in der Maschinerie des Krieges, ohne das allerdings nichts geht.

Vom Zeitungsmann zum Literaturstar

„Die rote Tapferkeitsmedaille“ machte Stephen Crane, den Zeitungsmann, zum Literatur-Star. An seinem Leben änderte das wenig. Das lebte der Sohn eines Methodisten-Pfarrers, Kettenraucher, tuberkulös, als kurzes Abenteuer, gehetzt zwischen Gosse und Großartigkeit, Korrespondentenjobs und zwei Kriegseinsätzen, Storys und immer drückenden Schulden – wie im Porträt von Rüdiger Barth zu lesen ist.

Den Hintergrund zu seiner „Roten Tapferkeitsmedaille“ schöpfte der Freund von Joseph Conrad aus Bürgerkriegs-Geschichten im Magazin „Century“. Die wunderbaren Naturbilder kamen aus seiner Fantasie: „Der bläuliche Abendnebel legte sich über das Feld. Die Waldränder warfen lange, dunkelrote Schatten. Im Westen zog eine große Wolke auf und erstickte das Rot der untergehenden Sonne.“ Da klingt Bernd Gockel mit seiner Übersetzung klassisch und modern, wenn man auch bisweilen etwas zusammenzuckt, wenn er den Schnurrbart zwiebeln (nicht zwirbeln), den Lorbeerkranz widmen (nicht winden) lässt oder der Junge seinem Freund nicht beispringt, sondern zusprang.

Ungemein plastisch

Nichtsdestotrotz hat Gockel, die Atmosphäre der Schlacht ungemein plastisch übertragen. Der Musketenrauch ist jedenfalls so intensiv zu spüren wie der Druck des schlechten Gewissens und sein Verdrängen, die Kühle des Sommermorgens, die Hitze der Bataillen und das Hetzen bei den Attacken.

1951 griff Regisseur John Huston zum Crane-Klassiker und besetzte als Henry das Western-Milchgesicht Audie Murphy. Allerdings gefiel Studioboss Louis B. Mayer nicht, was er da sah, auch nicht Hustons Lieblingsszene: das lange Sterben von Henrys Freund Jim. Also wurde geschnitten. Huston war entsetzt – und ließ sich fortan in alle seine Verträge schreiben, dass er immer von seiner ersten Schnittfassung eine 16-mm-Fassung bekommen sollte.

Von Norbert Wehrstedt