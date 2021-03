Leipzig

Bei trübem Herbstwetter trotten zwei Jungen mit Fußballfahnen die Haydnstraße entlang, links verfallende Gründerzeithäuser, auf der anderen Seite gesichtslose Plattenbauten. Das Bild drückt Tristesse aus, ohne eine politische Aussage zu haben. Es ist charakteristisch für Evelyn Richters Sichtweise und daher ikonisch geworden, war deshalb schon häufig zu sehen.

Von der Fotografin Evelyn Richter, deren Archiv das Museum übernommen hat, sind weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der Ausstellung vertreten. Eine junge Kranführerin scheint dem ideologischen Ideal des Arbeiter- und Bauernstaates zu entsprechen. Die expressive Serie über den Dirigenten Otmar Suitner von 1963 aber kann man als Vorbereitung auf den ein Jahrzehnt später veröffentlichten Bildband über den sowjetischen Geiger David Oistrach ansehen.

Zur Galerie Das Museum der bildenden Künste zeigt seit dieser Woche Fotografien aus der DDR-Zeit. Viele der Aufnahmen Leipziger Künstler waren schon oft zu sehen, die Arbeiten anderer Fotografen warten weiter auf eine Präsentation.

Evelyn Richter gehörte wie auch F.O. Bernstein und Ursula Arnold zur Gruppe von Studenten und Absolventen der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), die sich „action fotografie“ nannte. Diese Initiative, die nicht von oben angeordnet wurde, hatte es natürlich schwer, tatsächlich in Aktion zu treten. Dennoch schafften sie es, 1956 und im Folgejahr Ausstellungen zu organisieren. Dann war Schluss, die ohnehin nur lose verbundene Gruppierung ohne verbindendes Konzept zerfiel wieder. Eine umfassende Dokumentation der Gruppe könnte eine interessante Aufgabe für dieses oder ein anderes Museum sein.

Humor und Tragik

Ursula Arnold bevorzugte eine Arbeitsweise, die man heute als Street Photography bezeichnet, die subtile Beobachtung von Menschen im öffentlichen Raum. Da kommt manchmal ungeplanter Humor ins Spiel, aber auch Tragik. Die Menschen in der heutigen Kneipenmeile Barfußgässchen, die sie ablichtete, sind teils elegant, teils ärmlich. Fast schon ironisch muss der Titel ihrer Diplomarbeit von 1955 „Leipzigs Profanbau einst und jetzt“ anmuten, als die Stadt zum großen Teil zerstört war, der Rest weitgehend ruinös. Postkartenbilder sind da also nicht zu erwarten.

Von Karin Wieckhorst ist noch einmal die Dokumentarserie von der Sprengung der Universitätskirche 1968 vertreten, die sie quasi illegal aufgenommen hat. Von F.O. Bernstein ist eine Dokumentation der alten, aber nicht zerstörten Häuser an der Seeburgstraße nahe der Innenstadt und ihrer Bewohner zu sehen. Die Mischung von Not und Lebensfreude erinnert an Heinrich Zilles Impressionen Berliner Hinterhöfe.

Willy Gurskys Bilder wirken in der Zusammenstellung am konventionellsten. Die Bilder der Femina-Bar und ihrer Mitarbeiter oder Besucher sind ziemlich steril. Thomas Steinert ist der jüngste der für diese Ausstellung Ausgewählten. Auch er ist ein feiner Beobachter, findet das Besondere im Alltäglichen. Zwischen Kleingartenanlage und pompöser Inszenierung zum 20. Jahrestag der DDR hat er seine Motive abseits von Klischees gefunden.

Andere gute Fotokünstler fehlen

Besucher strömen ins Museum nach der Zwangspause, die bald in eine neue Runde gehen könnte. Sie sind dankbar, wieder Kunst sehen zu können. Wer aber häufig mal ins MdbK geht, wird die meisten der in dieser Ausstellung gezeigten Fotografien schon mal gesehen haben. Wieckhorst hatte erst kürzlich eine Personalschau, Richter und Arnold vor fünf Jahren. Bei der umfassenden Darstellung der Leipziger Fotografie seit 1839 in drei kommunalen Häusern waren alle hier Vertretenen dabei. Andere gute Fotokünstler wie Steffen Junghans oder Maix Maier warten weiter auf eine museale Präsentation.

Es muss wohl eine aus der Situation geborene Übergangslösung sein, zwischen zwei Direktoren und mitten in der Pandemie. Der Aufwand ist überschaubar, ein Totalausfall wäre (anders als bei Andreas Gursky, ab 25. März) aber zu verschmerzen. Nur wegen dieser Ausstellung muss man sich aber keines der begehrten Zeitfenster für den Museumsbesuch reservieren lassen.

Info: Die neue Ausstellung „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“ ist seit dieser Woche und noch bis 4. Juli im Museum der bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags und Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 12 bis 20 Uhr; Katharinenstraße 10; Zeitfenster-Buchungen sind möglich auf www.mdbk.de und unter der Telefonnummer 0341 21699954.

Von Jens Kassner