Neue Ausstellung: MdbK Leipzig zeigt Social-Media-Kunst

Leipzig

Malerei erwartet man nun nicht unbedingt in einer Ausstellung, die sich mit netzbasierter Kunst beschäftigt. Und doch gibt es einen ganzen Raum mit Gemälden. Die zwei Bilder der Leipzigerin Christina Schuldt sind ganz traditioneller Art, haben aber den Medienkonsum zum Thema und wurden extra für die Schau hergestellt. Der US-Amerikaner Brandon Lipchik nutzt für seine collagierten Kompositionen zunächst den Computer, setzt sie dann auf Leinwand um. Als „drastischen Akt“ bezeichnet er es, heute noch weiterzumalen angesichts der visuellen Überflutung.

Doch offenbar geht es ihn nicht vordergründig um Entschleunigung, das Netz denkt er genauso mit wie der Brite Oli Epp. Dessen Malereien entstehen extra für die Wiedergabe auf Instagram – quadratisch und klar strukturiert. Malerei wird zum puren Konzept beim Hamburger Chris Drange. Er sucht sich Bildchen weiblicher B-Promis, reichert sie mit Symbolen aus digitalen Zeichentabellen an, lässt sie in Litauen auf Riesenformate vergrößern und schließlich in einer chinesischen Malfabrik handgemacht umsetzen.

Im Mittelpunkt steht Post-Internet-Art

„Art looks much better on Instagram“ steht in großen Buchstaben im Eingangsbereich des Basements, eine Aussage Florian Kuhlmanns. Doch Kuratorin Anika Meier ist sich bewusst, dass es einen großen Unterschied zwischen Kunst im Netz und Kunst in einem Museumsraum gibt. Ausdrucke von Screenshots sind darum nicht zu finden. Im Mittelpunkt steht eher die Tendenz, die man als Post-Internet-Art bezeichnet. Das Digitale wird ins Analoge zurückgeholt, so wie z.B. Hannah Sophie Dunkelberg, die Fotos auf verschiedene Materialien dreidimensional aufbringt.

Zur Galerie Sozialen Medien gehören zum Alltag vieler Menschen. Junge Künstler arbeiten mit dem Medium und zeigen ihre Werke in einer Ausstellung im MdbK Leipzig.

Als Meier vor fast zwei Jahren „Virtual Normality“ im MdbK inszenierte, war das mediale Echo so beachtlich, dass eine Fortsetzung unausweichlich schien. Diese gibt es nun mit „Link in Bio“. Der Titel bezieht sich auf die Praxis von Instagram, in Posts keinen externen Link zufügen zu können. Darum verweisen viele User auf den Link in ihrem Profil, der „Bio“ eben.

Schon bei der ersten Ausstellung war Arvida Byström dabei. Noch eine Schwedin mit blonden Zöpfen, Langstrumpfs Formung der Welt nach eigenem Bilde aber näherstehend als Thunbergs Bestreben, sie zu retten. Emma-Abonnentinnen dürfte es schwerfallen, ihre Selbstinszenierungen mit viel nackter Haut vor rosa Wandfläche als Feminismus einzustufen. Byström sieht sich aber als Kämpferin für Freiheiten an, auch in Rebellion gegen die Regeln Sozialer Medien, wo behaarte Beine oder Früchte im Höschen als tabu gelten.

Die Farbe Pink hat beim Berliner Andy Kassier eine andere Bedeutung. Im Schlafanzug steht er in einem Studierzimmer und pinselt stoisch ein Superrosa – eine Analogie zu Anish Kapoors exklusivem Extremschwarz – auf eine kleine Leinwand. Er spielt die Rolle eines Selfmademan, der vor kurzem noch massig Geld verdiente und die Welt mit Sprüchen á la Maschmeyer beglückte, nach einem Burnout und dem Untertauchen im Meer nun die innere Ruhe mit verschiedenen Methoden sucht.

Geht es bei Kassier gänzlich analog zu, benutzen andere ganz selbstverständlich die Elektronik. KI ist ein großes Thema. Die Dänin Stine Deja lässt einen ziemlich simpel aussehenden Cyborg vor dem Spiegel „I wanna know what love is“ intonieren. Noch ist er nicht so weit, die Antwort zu finden.

Facebook-Logo wird zum Brecheisen

Eine naive Apologetik der digitalen Kanäle kommt nicht vor, eher eine Selbstverständlichkeit des Umgangs mit ihnen. Kritische Töne gibt es, manchmal ganz brachial wie bei Tom Galle, wo das Facebook-Logo zum Brecheisen wird. Ansonsten ist viel von Ängsten, Transformationen aber auch neuen Möglichkeiten die Rede. Tieferschürfende Analysen sind wohl Sache der Theoretiker.

Der Untertitel der Ausstellung „Kunst nach den sozialen Medien“ irritiert, sofern man das Wörtchen „nach“ zeitlich begreift. Ist Marc Zuckerberg wirklich pleite? Nein. Dennoch kommt die Vermutung auf, dass Facebook, Instagram und Co. den Zenit ihres Hypes überschritten haben. Der Nachbau eines Internetcafés, das Aram Bartholl nach 2010 betrieb, wirkt schon heute ziemlich nostalgisch.

Ausstellungszeitraum Link in Bio. Kunst nach den Sozialen Medien Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10 bis 15. März 2020, Di und Do-So 10-18 Uhr, Mi 12-20 Uhr

Von Jens Kassner