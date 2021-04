Neue Ausstellung im Leipziger Kunstraum D21 setzt sich mit Landschaften im Wandel auseinander

Leipzig

Auch wenn es einige noch immer nicht wahrhaben wollen: Die Menschheit ist spätestens mit der Industrialisierung zu einem geologischen Faktor geworden. Das sieht man im globalen – Stichwort Klimawandel – wie auch im lokalen Maßstab. Dafür genügt bereits ein Ausflug in den Südraum Leipzigs oder in die Lausitz, dorthin, wo der jahrzehntelange Kohleabbau die Landschaft nachhaltig gezeichnet hat. Oder, alternativ, ein Besuch in der Galerie D21 im Leipziger Westen.

Ausstellung mit internationaler Beteiligung

Dort ist aktuell, nach monatelanger Zwangspause, endlich wieder eine Ausstellung besuchbar, ganz live und analog: „Ab – Raum“ heißt sie und setzt sich künstlerisch mit landschaftlichen Transformationsprozessen im Zuge von Rohstoffabbauvorgängen auseinander. Künstlerinnen und Künstler aus Leipzig, Dresden und Berlin trugen dazu ebenso bei wie der aus Israel stammende Shlomit Bauman oder Renata Lucia aus Leipzigs Partnerstadt Houston, Texas.

„Mappa dell’Inferno“ von Sven Kalden. Quelle: Andre Kempner

Von dort stammt eine Videodokumentation über die Bergarbeiterstadt Newgulf, 1920 von einer Firma für Schwefelabbau gegründet, die abzog, nachdem die Ressourcen erschöpft waren, worauf die Zahl der Anwohner von 1600 auf 10 schrumpfte. Ähnliche Beispiele finden sich auch hierzulande, wenn auch weniger extrem und sich dank Infrastrukturprojekten teils wieder in eine positive Richtung entwickelnd.

Vielfältige Ausdrucksformen

Dennoch: Landschaft und Menschen sind in vielfältigster Weise gezeichnet, und „Ab – Raum“ spiegelt diese Vielfältigkeit in den künstlerischen Ausdrucksformen wider, die hier verwirklicht wurden. Neben Video- und Toninstallationen finden sich unter den Ausstellungsstücken klassische Zeichnungen, fotografische Dokumentationen und schriftliche Protokolle, Sammlungen von Postkarten aus Bergbaugebieten der BRD und DDR, Skulpturen sowie ein selbstgebauter (und funktionsfähiger) Geigerzähler.

„Punktierte Fragmente“ von Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort. Quelle: Andre Kempner

Eine der interessantesten Herangehensweisen an das Thema ist die Klanginstallation „Punktierte Fragmente“ von Roswitha von den Driesch und Jens-Uwe Dyffort: zwei mit Löchern durchsetzte Platten, Quarzsand und die beständige Vibration von Lautsprechern, die den Sand langsam, aber stetig durch die Löcher hindurchrieseln lässt. Ein Werk in ständiger Transformation also – wodurch jeder Besuch der Ausstellung zum individuellen Erlebnis wird.

„Ab – Raum“ ist noch bis zum 16. Mai im Kunstraum D21 in der Demmeringstraße 21 zu erleben. Termine im Halbstundentakt sind von Freitag bis Sonntag jeweils von 15 bis 18.30 Uhr buchbar unter www.d21-leipzig.de.

Von Christian Neffe