Leipzig

Viel von dem, was aktuell in den Leipziger Museen und Galerien ausgestellt ist, blieb den Besuchern bisher verborgen. Rund vier Monate lang waren die Türen geschlossen. In dieser Woche geht es für einige Galerien jedoch endlich wieder los, die Museen in der Messestadt sollen noch in diesem Monat folgen. Wir werfen einen Blick in die Galerien und Museen. Was erwartet die Besucher in den Ausstellungen, und unter welchen Bedingungen können sie besucht werden?

„Wir denken, dass es immer mehr Werbung gibt, aber schon damals war Reklame sehr sichtbar“, erklärt Sabine Epple, Kuratorin im Grassi-Museum für Angewandte Kunst. Wie sichtbar, zeigt die Sonderausstellung „Reklame! Verführung in Blech“, die bereits seit Ende November hängt, aber aufgrund der Schließung bisher nicht öffentlich zu sehen war. Rund 300 Emailleschilder aus der Zeit von 1890 bis in die 1930er Jahre, Automaten und Sammelbücher aus der Sammlung der Leipziger Typografen Gert und Sonia Wunderlich stellt Sylke Wunderlich, die Tochter der beiden, dem Museum für die Sonderausstellung zur Verfügung.

Werbeagentur im Grassi-Museum

Angefangen hat alles in den 1970er Jahren, sagt Wunderlich. Nicht nur ihre Eltern sammelten Emailleschilder, auch sie trug einiges zur Sammlung bei. Es gebe kaum ein Bild in der Ausstellung, an dem sie nicht hängt, sagt sie. Da sei immer eine Geschichte dahinter. „Wir wollen den Besuchern aber nicht nur die Schilder zeigen, sondern auch die Geschichte der Werbung“, ergänzt die Kuratorin Sabine Epple. Zwischen den Schildern stehen Automaten oder ganze Sammlungen von Werbeartikeln zu einem bestimmten Produkt – Werbung, omnipräsent auf Alltagsgegenständen platziert. Die Geschichte der Werbung sei auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte, so Epple. So zeigt die Ausstellung nicht ausschließlich besonders schöne Schilder, sondern macht deutlich, wie mit Bild und Text umgegangen wurde, wie Aufmerksamkeit mit der „Blechpest“ geschaffen wurde.

Einen weiteren Blickpunkt hat das Grassi-Museum schließlich noch in der Orangerie geschaffen: Die Werbeagentur „Orange Ad“. Dort wird gezeigt, wie Werbung heute entsteht – am Beispiel der hauseigenen Grassi-Schokolade. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 9. Mai, zu einer möglichen Verlängerung wurde noch nichts gesagt.

GfZK: Ganz nah den Künstlern

Andy Warhol, Yves Klein, Christo: Die Fotografen Harry Shunk und János Kender hatten zwischen 1958 und 1973 die Ikonen der Kunst vor der Linse. Als Leihgabe des Pariser Centre Pompidou befinden sich die Bilder seit Oktober in der Galerie für Zeitgenössische Kunst, eine Woche lang konnte die Ausstellung besucht werden, seitdem sind die Türen zu. Die erneute Eröffnung wird erwartet. „Das geht jetzt alles sehr plötzlich, aber wir freuen uns“, erklärt Direktorin Franciska Zólyom.

Franciska Zólyom, Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst, vor Shunk-Kenders Warhol-Porträts. Quelle: André Kempner

„Mehrere Fotos hängen bei uns zusammen, so entsteht ein filmischer Effekt, als stehe man neben dem Künstler“, so Zólyom über die Zusammenstellung. Weil das Interesse bereits im Oktober hoch war, wird die Sonderausstellung bis zum 6. Juni verlängert, danach werden die Werke in Deutschland erstmal nicht zu sehen sein. Ab dem 26. März öffnet zudem die Sammlungsausstellung „Vom Haben und Teilen“.

Wer die Galerie für Zeitgenössische Kunst besuchen möchte, kann das relativ spontan mit der Öffnung machen. Allerdings kann es bei viel Besucheraufkommen zu Wartezeiten kommen.

Leipziger Galerien sind vorbereitet

In den zahlreichen Galerien Leipzigs ist man vorbereitet auf die Wiedereröffnung. Josef Filipp spricht auch für seine Kollegen und Kolleginnen, wenn er sagt, er freue sich darauf. Seit Januar sei man eigentlich bereit, jederzeit zu öffnen. Zwischenzeitlich griff man in der Galerie Josef Filipp auch auf digitale Formate zurück. „Aber Malerei muss man immer selbst, direkt sehen“, sagt Philipp Anders, Junior Director der Galerie.

Josef Filipp in der gleichnamigen Galerie in Leipzig. Zu sehen ist unter anderem die Ausstellung „Pink Maneuver“ von Ivana de Vivanco. Quelle: André Kempner

Während der Schließzeit gab es jedoch trotzdem zu tun, so Filipp. Neue Künstler suchen zum Beispiel. Zu sehen sind die Bilder dreier HGB-Absolventinnen: Eva Citarella, Hanna Kaminski und Ivana de Vivanco. Kampfszenen, Gesellschaftsstrukturen, farbintensive Kompositionen, die Werke der Künstlerinnen blicken, teils bonbonfarben, auch kritisch auf die Gesellschaft. Zu sehen sind diese noch bis zum 27. März. Spontane Besuche sind zwar möglich, um telefonische Anmeldung wird jedoch vorher gebeten – auch in der Galerie gilt eine begrenzte Anzahl an Besuchern.

Öffnung und Umzug bei der Galerie Irrgang

Nach Umzug sieht es in der Galerie Irrgang am Dittrichring noch nicht aus, aber Lena Stühmeiers Ausstellung „sehen können“ wird wahrscheinlich die letzte am dortigen Standort sein. Die Galerie Irrgang zieht nach Kleinzschocher. Seit die Galerie geschlossen war, wurde gepackt und sortiert. Ganz fertig ist die neue Ausstellung daher noch nicht. „Wir sind jetzt noch mitten im Aufbau“, erklärt Alfons Nagel, Mitarbeiter der Galerie. Kommenden Samstag soll es losgehen.

. Hannah Becker vor dem Bild „Mutter mit Kind“ von Lena Stühmeier in der Galerie Irrgang in Leipzig. Quelle: André Kempner

Vier Personen dürfen gleichzeitig kommen. „Am besten ruft man vorher an, aber es gibt noch Zeitslots“, so Nagel. Stühmeier orientiert sich am sozialistischen Realismus, so Hannah Becker von der Galerie. Neben großformatigen Werken sind einfache Skizzen ausgestellt. In Kleinzschocher soll die Galerie soll dann auch mehr dem Kunsthandel zugewandt arbeiten, erklärt Becker. Daran wurde während der Schließung gearbeitet.

Die Arbeiten von Andreas Gursky werden bald im MdbK zu sehen sein. Der weltweit renommierte Fotokünstler wurde in Leipzig geboren. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Auch das Museum der bildenden Künste dürfte demnächst wieder eröffnen. Die Werke des weltweit bekannte Fotokünstler Andreas Gursky werden in seiner Geburtsstadt Leipzig in einer großen Ausstellung gezeigt. Gursky stellte die Auswahl der Bilder eigens zusammen. Die Ausstellung ist längst fertig, die Bilder sind allerdings noch verhängt. Zu sehen sind rund 80 zum Teil extrem großformatige Arbeiten.

Von Vanessa Gregor