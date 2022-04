Leipzig

Zwei Chöre stehen sich gegenüber, zwischen ihnen ein Weg. Links weiß man bescheid: Sehet!, rufen sie den anderen zu. Die verstehen nicht: Wen? – Wie? – Was?, fragen sie nach. Und als er kommt, begreifen sie noch immer nicht. Ein gewaltiges Tableau, dieser Eingangschor, in dem Bach zu Beginn seiner Matthäus-Passion Christus in Gestalt des von der Kinderchor-Schola vorgetragenen Chorals „O Lamm Gottes unschuldig“ zwischen beiden Chören mit ihren jeweiligen Orchestern hindurch in Jerusalem einziehen lässt.

Früher ging man diesen Satz meditativ an, ließ den Erlöser sich in die Stadt hineinschleppen, in der ihm der Tod am Kreuz bevorstand – und die Auferstehung. Diese Sicht trug wesentlich dazu bei, dass sich das Klischee in den Köpfen festsetzte, die Matthäus-Passion sei kontemplativ, während die nach Johannes, sie beginnt mit tumultuarischen Rufen nach dem Herrn, unserem Herrscher, die dramatische sei. Man kann das so sehen. Aber nur, bis man die Matthäus-Passion der Thomaner des Jahrgangs 2022 in der Thomaskirche gehört hat.

Reize verschiebt die Maßstäbe

Es ist die erste Passion des Thomaskantors Andreas Reize. Und der bekräftigt mit ihr seinen Anspruch, in der Bach-Pflege an Bachs Kirche keinen Stein auf dem anderen zu lassen.

Thomaskantor Andreas reize dirigiert die Matthäus-Passion. Quelle: Christian Modla

Er verschiebt mit diesem Debüt tatsächlich die Maßstäbe. Er verschiebt sie bereits im Eingangschor, den er beinahe szenisch anlegt. Der erste Chor lässt die Erregung spüren im Angesicht der Ankunft des Messias, der zweite versteht zwar nicht, worum es geht, lässt sich aber anstecken. Und Jesus darf entschlossen zwischendurch schreiten, weil die Noten des Chorals den Puls vorgeben – und nicht Folge sind des kontrapunktischen Geschehens.

Natürliches Fließen

Es ist ein Puls von ziemlich genau 60 Schlägen pro Minuten – und dieser Herzschlag wird weite Teile der folgenden Stunden bestimmen. Viele, das ist die Konsequenz, sind es nicht. Reize ist nach nicht einmal zweieinhalb Nettostunden durch mit der Passion, die gleichwohl, sieht man vom Schlusschor ab, der doch ein wenig mehr Zeit vertragen könnte, nie gehetzt wirkt, sondern konsequent, dicht, lebendig, mitreißend und: dramatisch.

Der Chor folgt seinem neuen Kantor souverän in diese neue Welt, die in den turbae, den Einlassungen der Menge, ihren Flüchen, ihrem Hass, in sehr kräftigen Farben leuchtet. In den Chorälen fordert er vom zärtlichen Säuseln bis zum gellenden Schrei ebenfalls alles – und lässt sie dennoch ganz natürlich fließen. Weil auch sie diesem Puls folgen, der sich mal beschleunigt, mal bremst, aber organisch diese Passion trägt, deren beide Teile Reize jeweils auf einen gewaltigen Bogen nimmt.

Vorbildliche Artikulation

Bach bemüht in seiner Matthäus-Passion zwei Chöre. Das führt dazu, dass die Männerstimmen rechts und links, gehen sie getrennte Wege, manchmal eine Spur schütter scheinen. Aber ihre Beweglichkeit, der Glanz der hohen Stimmen, die exzellente Soli beisteuern, entschädigt dafür allemal. Die Intensität dieses Gesangs ohnehin. Die Pracht und Präzision der Koloraturen erst recht. Zumal dies alles mit vorbildlicher Artikulation einhergeht.

Die bringen auch die Solisten, die Reize indes zum Teil an einer etwas kürzeren Leine führen müsste. Ausgerechnet der (kurz vor der Aufführung für den erkrankten Patrick Grahl eingesprungene) David Fischer als Evangelist und der Jesus Michael Nagys übertreiben es hier und da mit der Dynamik und schaukeln sich gegenseitig hoch. Die Frauenstimmen sind vom Feinsten: Regula Mühlemanns Sopran und Anna Lucia Richters Alt tönen so ausdrucksstark wie präzise. Beide rühren ans Herz mit Arien, in denen der Puls zur Ruhe kommt: „Erbarme dich“ singt Richter zur wunderbar filigran und sinnlich sie umrankenden Solovioline Andreas Buschatz’, „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ Mühlemann ohne Bass frei in anderen Welten schwebend zur Flöte Sébastian Jacots. Momente für die Ewigkeit. Für die ist auch der farbsatte kraftvolle Arien-Tenor Wolfram Lattkes gut, trotz einiger Bläschen in den Regionen, die dem lieben Gott am nächsten sind. Der Arien-Bass Krešimir Stražanac singt zum Ende hin immer kultivierter.

Neuer Gewandhaus-Klang

Vom ersten Ton an grandios ist das Gewandhausorchester, dessen Spiel eine Zeitenwende markiert: Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat ein Thomaskantor dem Orchester einen neuen, einen eigenen, einen individuellen Ton abverlangt. Anders als Blomstedt und Chailly, die den Klang des Gewandhausorchesters mit beglückenden Ergebnissen tauglich machten für Bach, anders auch als die Thomaskantoren Biller und Schwarz, die, ebenfalls mit bisweilen berückendem Erfolg, das Beste machten aus dem, was das Orchester ihnen anbot, modelliert Reize seinen eigenen Klang. Der respektiert die Stärken des Gewandhausorchesters und seiner durch die Bank so virtuosen wie beseelten Solisten. Aber er erschafft daraus über dem vielfarbig abgestimmten Continuo-Fundament einen unerhörten Orchesterklang, der das Wort „Klangrede“ sinnlich und spirituell erlebbar macht. Musikerinnen und Musiker folgen ihm bereitwillig in diese neue Welt. Dabei markiert diese atemberaubende Passion des Thomaskantors Andreas Reize erst den Eingang zu ihr.

Info: Deutschlandradio sendet die Matthäus-Passion am Karfreitag ab 20.03 Uhr.

Von Peter Korfmacher