Anton Bruckners „Locus iste“ ist das populärste geistliche Werk des schratigen Linzers. 1869 für die Einweihung einer neuen Kapelle im Dom zu Linz komponiert, also zu einer Zeit, in der der Kirchenmusiker Bruckner sich bereits das unermesslich weite Feld der Sinfonie zu erschließen begonnen hatte, ist das Graduale schnell tief ins Repertoire katholischer Kirchenchöre auf aller Welt eingesickert. Zu recht: Der Text „Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est.“ – „Dieser Ort ist von Gott gemacht, ein unaussprechliches Geheimnis; kein Makel ist an ihm“, passt immer, wenn Schönes und Wichtiges einzuweihen ist. Und damals, in der Blüte der Gründerzeit, gab es praktisch ständig Schönes und Wichtiges einzuweihen – beileibe nicht nur in der Kirche. Die melodische und harmonische Kraft dieser Motette, der Reichtum des Satzes, der unwiderstehliche Sog ihrer auf engstem Raum doch monumentalen Steigerungs-Dramaturgie, dazu eine Singbarkeit gerade noch auf der zugänglichen Seite an der Grenze des auch für ambitionierte Laien noch mit Anstand und Würde Darstellbaren – das alles ist nicht nur für tiefe spirituelle Erlebnisse bei Hörerin und Hörer gut, sondern verschafft sie in noch höherem Maße den Sängerinnen und Sängern. Und das Schönste ist: Wenn die mal fünfe gerade sein lassen, ist die Wirkung dieser grandiosen drei Minuten noch immer gewaltig.

Raum und Seele flutendes Pianissimo

Etwas anderes ist es allerdings, wenn sich der Chor des Mitteldeutschen Rundfunks und sein neuer Chef Philipp Ahmann auf ihrer neuen CD dieser Musik annehmen. Denn sie sind der perfekte Klangkörper für Bruckners aphoristisch überbordenden Reichtum. Zunächst einmal ist der Chor groß, was sich bestens trifft mit der Ästhetik des grundsätzlich groß denkenden Bruckner. Und weil er überdies sensationell gut ist, geht, seinem Bruckner ohne das Brünftige aus, das zumal männliche Laien im Übereifer des Gefechts gern entwickeln, wenn sie sich ihrer Großartigkeit gerade besonders sicher sind.

Noch eindringlicher ist allerdings das, was der Leipziger Rundfunkchor am anderen Ende des dynamischen Spektrums anstellt: Dieses selbst an der Hörgrenze noch satt den Raum und die Seele flutende Pianissimo, diese Kammerchor-Transparenz im Großchor-Klang, das kann so nicht nur kein Laienchor dieser Welt, das können auch nur sehr wenige andere Profi-Ensembles.

Chor der unbegrenzten Möglichkeiten

Philipp Ahmann nutzt diese schier unbegrenzten Möglichkeiten seines nicht um ihrer selbst willen, sondern lässt sie für Bruckners Motetten, neben „Locus iste“ sind acht weitere auf der CD versammelt, darunter „Christus factus est“, „Os justi“und „Virga Jesse“, in seinem sehr schlüssigen, wortgezeugten, so disziplinierten wie sinnlichen Konzept von romantischer Kirchenmusik aufgehen, das seine Wurzeln tief in die polyphonen Traditionen der Gattung schlägt.

Denen sind die Motetten Michael Haydns, des Mozart-Freundes und Bruders des weit berühmten Joseph, naturgemäß näher. Für Bruckner stellten sie ein wichtiges Bindeglied zur noch älteren Musik dar. Diese so schlichten wie prachtvollen Motetten, von denen die exzellent produzierte CD des MDR-Chors sechs präsentiert, sind trotz ihrer einstigen Popularität im liturgischen Gebrauch mittlerweile beinahe völlig von den Choremporen verschwunden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie in den gut zweieinhalb Jahrhunderten seit ihrer Entstehung niemals so gut gesungen, so subtil durchgestaltet, so nah an der Vollkommenheit ausmusiziert wurden wie nun vom Leipziger Rundfunkchor.

