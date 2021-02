Leipzig

Diese Musik kennt kein Entrinnen: Ihre langsamen, sehnenden, trauernden Abschnitte bündeln das Leid des furchtbaren 20. Jahrhunderts im Schicksal ihres Schöpfers und singen es in beklemmender Schönheit in die Welt hinaus. Diese Linien, die sich aus jüdischer, russischer, polnischer Folklore nähren, ohne sich im Zitieren zu verlieren, sind pur und rein und groß, erheben sich in ihrer verletzlichen Menschlichkeit über Zeit und Raum.

Der Komponist Mieczyslaw Weinberg. Quelle: Internationale Weinberg-Gesellschaft

Wenn man Gidon Kremer dabei zuhört, wie er sich mit seinem satt-dunklen Wunderton ganz diesen Klängen ausliefert, die den Tod kennen und die Trauer, und doch in jedem einzelnen Ton die Kontrolle behält, dann fällt es schwer, eine Antwort zu finden auf die Frage, warum Mieczysław Weinberg erst allmählich aus dem Schatten seines Freundes und Förderers Dmitri Schostakowitsch herauszutreten beginnt.

Alle Schrecken der Zeitläufte

Vor 25 Jahren, am 26. Februar 1996, ist der polnische Jude nach einem von allen Schrecken der Zeitläufte verdüsterten Leben in Moskau gestorben. Einsam und vergessen. Und um sich diesem Vergessen entgegenzustellen, hat das Gewandhausorchester mit Daniele Gatti am Pult zum Todestag bei Accentus eine neue CD herausgebracht. Sie enthält Weinbergs Violinkonzert und seine kaum weniger monumentale Sonate für zwei Violinen.

Und sie ist ein Zeitzeugnis. Denn die Großen Concerte, während derer sie entstand, waren unter den letzten, die im Gewandhaus noch mit voller Kapelle im großen Saal stattfinden konnten. Für Gidon Kremer waren sie doppelt besonders: „Diese Konzerte im Gewandhaus“, erinnert er sich im lesenswerten Booklet, waren „meine letzten vor Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Lockdown in Europa, mit dem die Musik sozusagen in den Bereich von etwas Verbotenem oder Maskierten gedrängt wurde.“

Aus östlicher Perspektive

Derlei trägt im Nachhinein zur Verklärung bei, aber es ist mehr als das, wenn Kremer ausführt: Er hatte „den Eindruck, dass hier etwas Besonderes entstehen kann, auch weil ich merkte, wie selbstverständlich das Gewandhausorchester einen Zugang zur Stilistik dieser Musik fand. Dieses großartige Orchester mit seiner langen Tradition hat offenbar noch immer eine quasi ,genetische’ Verbindung zu der Epoche des Kalten Krieges mit all ihren Spannungen und Konflikten, wie wir – die damaligen Leipziger Kollegen und ich – sie aus der östlichen Perspektive erlebt haben.“

Man hört, nein: man spürt das sofort, vom ersten Ton, vom Doppelpunkt des Orchesters vor dem trotzig markanten Einsatz der Solovioline an: Kremer, Gatti und das grandiose Gewandhausorchester reproduzieren keine Töne, die ein zu unrecht vergessener Könner 1959 nach Höhe, Dauer, Farbe und Dynamik sortiert hat. Sie musizieren inhaltlich, suchen zwischen doppelten Böden nach Botschaften eines Geschundenen, nach Tönen des Aufbegehrens wie der Resignation.

Aufnahmetechnisch fabelhaft

Das Letztere berührt naturgemäß tiefer. Denn die polternd drauflosmarschierende oder bitter tänzelnde Ironie des Mieczysław Weinberg hinterlässt das gleiche schale Gefühle wie bei Schostakowitsch. Auch in dieser Beziehung ist es also durchaus gerechtfertigt, wenn die beiden Freunde oft in einem Atemzug genannt werden. Das, die aufnahmetechnisch fabelhafte neue Accentus-CD des Gewandhausorchester zeigt dies überdeutlich, macht die Musik Weinbergs nicht kleiner. Hoffentlich bleiben einige seiner bekenntnishaften Werke auch nach dem Weinberg-Schwerpunkt im Repertoire des Gewandhausorchesters.

Von Peter Korfmacher