Der Norweger Ketil Bjørnstad ist als Künstler eine Doppelbegabung, wie man in Europa schwer eine zweite finden wird. Seit einem halben Jahrhundert lässt der Mann aus Oslo vom Jahrgang 1952 wie in Jahresringen parallel ein literarisches und musikalisches Werk wachsen, in dem er die Mentalität des Nordens einkreist. Als Autor hat er sich zentralen skandinavischen Künstlerfiguren wie Edvard Munch, Oda Krohg oder Edvard Grieg gewidmet, hat Gedichte vorgelegt und in Romanen die Melancholie der Einsamkeit beschrieben, aber auch große Europa-Geschichten vom nördlichen Rand her erdacht.

Als Musiker und Komponist pflegt Bjørnstad sein Faible für die durch ihn definierte Melange aus Klassik, Jazz und Rock. Mit Altvorderen wie Terje Rypdal oder Jan Garbarek hat er einen kontemplativen Klang entwickelt, dessen Einfluss auf die Entwicklung populärer Musik man nicht überschätzen kann. Nun zieht Bjørnstad Bilanz. Als Schriftsteller erinnert er sich mit den opulenten, auf sechs Bände angelegten autobiografischen Romanen „Verden som var min“, von denen die ersten beiden unter dem Titel „Die Welt, die meine war“ auch auf Deutsch vorliegen, seines Geworden- und Geworfenseins mit der und in die Kunst. Unter dem gleichen Titel hat er im Vorjahr eine fünf CDs umfassende Box mit den ihm wichtigsten Stücken seines Musikerlebens vorgelegt.

Von Mozart bis Mitchell

Die Dreifach-Anthologie ist gerahmt von zwei Solo-Rezitals, in denen er allein am Flügel 40 seiner Lieblingsstücke in entschlackten Interpretationen wie Perlen auf die Schnur reiht. Das reicht von Frédéric Chopin bis George Harrison, von Johannes Brahms bis Miles Davis und Keith Jarrett, von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert bis Joni Mitchell und umfasst auch Neudeutungen eigener Stücke. Und weil man so ein Resümee am besten an besonderen Orten wachruft, entstanden die Aufnahmen in zwei legendären Aufnahmestudios, dem Osloer Rainbow Studio und in den Londoner Abbey Road Studios.

Immer wieder gerne hat Bjørnstad den reduzierten dialogischen Diskurs gesucht, melancholisch grundiert, sparsam und gemessen ausgeschritten – aber noch nie im Dialog mit einer Violine. Insofern ist die Zusammenarbeit mit Guro Kleven Hagen eine Novität im Werk des Norwegers. Die 26-Jährige hatte vor zehn Jahren seine Aufmerksamkeit erregt, als sie mit Daniil Trifonov eine Version des Schlusssatzes von Tschaikowskys Violinkonzert interpretierte. Und natürlich hat ihn ihr Auftritt als 17-Jährige an sein Pianisten-Debüt mit Bartók in Oslo unter Munchs Sonne erinnert.

Betörende Musik

Sie lud ihn zu einem Festival ein, er versprach, für sie zu komponieren. Das war der Anfang einer Zusammenarbeit, die nun in einer 18 Bjørnstad-Kompositionen versammelnden CD einen hoffentlich nur vorläufigen Gipfelpunkt findet. Diese Musik ist betörend, ihre sangliche Violinstimme und seine fein akzentuierten Pianolinien treffen sich in eingängiger Melodik. Es beginnt mit einer Widmungskomposition an die Osloer Bohème-Künstlerin Oda Krohg und lässt wunderbar schwelgerische Stücke folgen, die aufs Schönste von den nordischen Stimmungen getragen werden, für deren Übersetzung in jazznahe Musik Ketil Bjørnstad einer der führendenden Protagonisten ist.

Ketil Bjørnstad: The World I Used To Know. 5 CDs. Grappa/Galileo MC; Ketil Bjørnstad & Guro Kleven Hagen: The Personal Gallery. Grappa/Galileo MC

Von Ulrich Steinmetzger