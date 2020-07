Leipzig

Rammstein, die Fantastischen Vier, Sarah Connor, Roland Kaiser, das Highfield-Festival – die großen Freiluft-Konzerte, die für diesen Sommer in Leipzig geplant waren, sind bereits ausgefallen oder längst abgesagt: Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern und mehr bleiben wegen Corona in Sachsen bis mindestens Ende August verboten, in anderen Bundesländern sogar bis Ende Oktober. Doch immerhin jeweils bis zu 950 Zuschauer sind bald zu vier Konzerten im Leipziger Agra-Messepark zugelassen: Ab Monatsende treten dort Faber, Giant Rooks, Lea und Thees Uhlmann auf.

Kurz vor dem Lockdown vor mehr als 3500 Fans: Faber am 29. Februar 2020 im Haus Auensee. Quelle: André Kempner

Anzeige

Die Überlegung der Konzertagentur Landstreicher geht folgendermaßen: Was machen die Menschen im Sommer besonders gern, außer auf Festivals zu gehen? Picknicken! „Vermählen wir die Open-Air-Konzert-Idee mit dem Picknick-Korb, dann steht am Ende der Gleichung: das Picknick-Konzert“, so Heike Höfler. Die Dresdner Agentur setzt diese Idee parallel im Ostragehege der Landeshauptstadt und in Leipzig um. Mit denselben Künstlern, nur in unterschiedlicher Reihenfolge: Auf dem Agra-Gelände tritt Faber am 30. Juli auf, am 31. Juli sind Giant Rooks dran, gefolgt von Lea am 1. August und Thees Uhlmann am 2. August.

Weitere LVZ+ Artikel

Andere Agra-Veranstaltungen fallen aus

Zur Einhaltung der Abstandsregeln müssen die Gäste ihre Decken in eigens markierten Bereichen ausbreiten. Picknickkörbe mit Speisen und Getränken darf jeder selbst mitbringen. Andere Agra-Veranstaltungen wie die Floh- und sonstigen Märkte oder auch das „Fest der 25 000 Lichter“ im September sind dagegen abgesagt.

Thees Uhlmann trat im Dezember 2019 im Werk 2 auf, als Corona für die meisten Menschen hierzulande nur eine Biermarke war. Quelle: André Kempner

Die Künstler der Picknick-Konzerte wären dieses Jahr ohnehin in der Gegend gewesen. Kurz vor dem Lockdown gelang es Faber Ende Februar noch, vor mehr als 3000 Menschen im ausverkauften Haus Auensee aufzutreten. Der Schweizer wird dort – Stand jetzt – am 16. Oktober erneut erwartet. Die Giant Rooks waren im April an selber Stelle gebucht, das Konzert ist auf Mai 2021 verschoben. Leas Gastspiel am 16. November in der Arena Leipzig steht noch im Plan. Thees Uhlmann wollte ursprünglich am 1. August auf der Leipziger Parkbühne auftreten, jetzt singt und liest er eben einen Abend später beim Picknick-Konzert.

Funktioniert ihre wilde Show auch bei einem Picknick-Konzert? Giant Rooks 2017 im Täubchenthal. Quelle: Dirk Knofe

Dabei existiert für die Bühne im Clara-Zetkin-Park ebenfalls ein Hygiene- und Abstandskonzept, das sich kürzlich bei einem Konzert des Keimzeit-Akustik-Quintetts vor rund 200 Zuschauern bewährt hat. Im Alltag werden hier im „LVZ Kultur Sommer“ Kinofilme gezeigt, aber es ist auch weiterhin Live-Musik angekündigt: Am 7. und 8. August feiert die Leipziger Band 100 Kilo Herz ihre neue Platte, am 9. August spielt Pianist Martin Herzberg.

Auch auf der Geyserhaus-Parkbühne gibt es wieder Konzerte

Mit klassischer Musik kehrt auch die Geyserhaus-Parkbühne diese Woche zurück: am 4. Juli mit der Sommarband, am 5. Juli mit Leipzigs Erstem Familienorchester. Am 19. Juli wird dann das Blaswerk erwartet, die Woche darauf folgen Popklänge: von Maeckes am 24. Juli und Sarah Lesch am 25. Juli. Es darf getanzt werden – aber auch hier nur mit Abstand.

Von Mathias Wöbking