Leipzig

Sachsens Regierung will die Kultur offenhalten. Das klingt zunächst nach einem Grund zur Freude. Wegen der damit verbundenen Zugangsregeln herrschen in der Branche aber weiterhin Skepsis und Unsicherheit.

Dass es keine erneute Schließung gibt, „damit hatten wir gerechnet“, sagen Rainer Weber vom Cinestar und auch Antje Hamel vom Werk 2. Ebenso wie mit der 3G-Regel, Einlass also nur für Getestete, Geimpfte und Genesene ab einer Inzidenz von 35. Dann, so befürchtet Weber, werde er deutlich weniger Gäste empfangen, weil Spontanbesuche für Ungeimpfte erschwert würden.

Das Dilemma von 2G

2G – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene – gilt dann ab der sogenannten Überlastungsstufe. Antje Hamel sieht hier ein Dilemma: Einerseits mache das Veranstaltungen „halbwegs sicher“, andererseits sei es moralisch schwierig, Ungeimpfte vom kulturellen Leben auszuschließen. „Die Frustration wird dadurch noch steigen“, meint sie.

Alles in allem bringt die jüngste Verordnung zumindest bis zur Überlastungsstufe wenig Neues für bereits geöffnete Einrichtungen. Und leider auch für die Clubs. Die durften bereits zuvor öffnen, bei einer Inzidenz über zehn galten jedoch Maskenpflicht und Abstandsgebot, was einen praktischen Betrieb für viele unmöglich machte.

Am Mittwoch, als die Verordnung noch nicht veröffentlicht war, zeigt man sich beim Leipziger LiveKommbinat überrascht: „Der Entwurf von vergangener Woche hatte noch keine Club-Öffnungen vorgesehen“, erklärte Kordula Kunert. Die Stimmung innerhalb des LiveKommbinats beschreibt sie allerdings als „ambivalent“.

Kultur als Motivator für die Impfkampagne?

Es gebe etwa große Diskussionen um 2G. Während der Dresdener Club „Objekt Klein A“ bereits jetzt darauf setzt, sehen andere einen Widerspruch zwischen inklusiver Kultur und dem Ausschluss bestimmter Gruppen. Auch hätten manche den Eindruck, die Kultur müsse nun als Motivator für die Impfkampagne herhalten. Und nicht zuletzt sei da weiterhin die Angst vor einer erneuten Schließung. „Nach 18 Monaten traut man dem Braten nicht so schnell“, sagte Kordula Kunert.

Am Donnerstag nun bestätigte das Sozialministerium auf Nachfrage, dass in Clubs weiterhin Maskenpflicht und Abstand gelte, wenn die Inzidenz über zehn liegt. Einige Clubbesitzer dürften deshalb weiterhin von einer Öffnung absehen. Ein Gegenbeispiel findet sich in Dresden: Dort will das „Objekt Klein A“ seine nächsten Indoor-Veranstaltungen nach der 2G-Regel und mit Masken stattfinden lassen.

Von Christian Neffe