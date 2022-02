Leipzig

Neue Corona-Notverordnung, neue Regeln – und damit auch Lockerungen in weiten Bereichen der Kultur. So auch für Konzerte. Die sind bereits seit dem 14. Januar wieder möglich und fanden schon beispielsweise in Oper und Gewandhaus oder kleineren Häusern wie dem Horns Erben statt. Bis es wieder richtig losgeht mit größeren Stehkonzerten müssen die Leipzigerinnen und Leipziger trotzdem noch etwas warten.

Mehr Kapazität – aber noch immer zu wenig

Im Felsenkeller beispielsweise soll das erste Konzert 2022 – ein Auftritt der Berliner Instrumentalband Neànder – nach aktuellem Stand am 3. März gespielt werden, also noch unter den Regeln der Verordnung, die ab Sonntag gilt. Technisch seien Konzerte nun zwar wieder möglich, so Felsenkeller-Chef Jörg Folta, die Veranstalter hätten jedoch auch die letzten Shows im Februar abgesagt oder verschoben. Eines der größten Hindernisse nach wie vor: die Kapazitätsbegrenzung.

Die wird mit der neuen Verordnung verdoppelt. Durften bislang höchstens 500 Menschen bei 50 Prozent oder 1000 bei 25 Prozent der Höchstkapazität Zutritt bekommen, sind ab Sonntag nun 2000 Gäste bei 50 Prozent gestattet, oder aber 25 Prozent Auslastung ohne Höchstgrenze. Der Abstand von 1,1 Metern zu anderen Personen (bei Sitzveranstaltungen muss ein Platz freibleiben) bleibt jedoch bestehen. Nach diesen Vorgaben könnten im Felsenkeller für ein Konzert, das sonst 1700 Personen besuchen würden, nur 450 Karten verkauft werden, so Folta.

Keine seriöse Planbarkeit

Auf Seiten der Veranstalter selbst kommt die weiterhin untersichere und dynamische Lage hinzu. „Seriös planbar war zuletzt nichts, und das ist es auch unter den neuen Regelungen nicht“, sagt Matthias Winkler von Mawi Konzerte. Das erschwere den für solche Veranstaltungen dringend notwendigen Vorverkauf massiv, ebenso wie das zurückhaltenden Kaufinteresse der Besucher – diese müssten erst wieder ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit zurückgewinnen. Jedes Konzert sei für Veranstalter ein finanzielles Risiko, und in diesen Zeiten umso mehr, meint Winkler.

Ein Risiko, das zwar durch die Neuregelung, laut der die Kultur inzidenzunabhängig geöffnet bleiben darf, ein wenig verringert wurde. Zugleich droht aber, dass bei erneutem Erreichen der Überlastungsstufe schärfere Kapazitätsbegrenzungen greifen. Durchaus möglich also, dass ein Konzert dann doch nicht stattfinden kann, weil zu viele Karten verkauft wurden.

Forderung: Keine willkürlichen Obergrenzen mehr

Die Forderung für die Zukunft und speziell die nächste Corona-Verordnung lautet deshalb: „Weg von willkürlichen Obergrenzen“, wie es Philipp Franke von der Arena formuliert. Erst am 10. März soll dort mit „Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert“ das Kulturgeschäft wieder anlaufen, weil das Gebäude im Februar für die Vorbereitungen zur Leichtathletik-Hallenmeisterschaft zur Verfügung gestellt wird. Erste Gespräche hinsichtlich der Kapazität seien bereits positiv verlaufen, so Franke. Spätestens Ende Februar aber brauche man eine Perspektive für den März und April.

Doch selbst dann wird es noch dauern, bis es richtig losgeht: „Ehe der Ticketverkauf wieder halbwegs normal läuft, wird es noch einige Monate brauchen“, sagt Matthias Winkler. Mindestens noch bis zum Mai – so denn überhaupt jemals wieder Normalität herrsche. Für Winkler steht fest: „Die Live-Entertainment-Branche wird noch sehr viel länger unter der Pandemie leiden, als das aktuell sichtbar ist.“

Von Christian Neffe