Neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen: Leipzigs Clubs befürchten abermalige Schließung

Leipzig

Auf Sachsens Kultur kommt bei den Corona-Schutzmaßnahmen die 2G-Pflicht zu. Während dies für Kinos, Theater und Konzertveranstalter zwar mit schärferen Auflagen verbunden ist, der Betrieb aber weitergehen kann, fürchtet eine Branche erneut darum, dichtmachen zu müssen: die Clubs.

Entwurf nicht eindeutig formuliert

„Bei uns bricht gerade Panik aus“, so Distillery-Chef Steffen Kache. Grund dafür ist der Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung, die am Freitag vorgestellt werden und ab Montag gelten soll. So heißt es darin, dass ab der sogenannten Vorwarnstufe das bisherige 2G-Optionsmodell nicht mehr möglich und stattdessen 2G zur Pflicht für Innengastronomie, Kulturveranstaltungen im Innenbereich und auch Diskotheken werde. So weit, so bekannt. Mit dem Wegfall des Optionsmodell könnte dann allerdings auch die Pflicht zu Maske und Abstand wieder greifen – trotz 2G. Der Entwurf ist an dieser Stelle nicht gänzlich eindeutig formuliert.

Sollte dem so sein, drohen Clubs zwar keine direkte Schließung, dafür aber eine indirekte, denn Tanzpartys mit Maske und Abstand sind nach wie vor kein realistisches Veranstaltungskonzept. Für die Live Initiative Sachsen (LiSA) ist die „Alarmstufe Dunkelrot“ gekommen: Damit würden „alle zurückliegenden Bemühungen um einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Neustart der Clubkultur zunichte gemacht“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes der sächsischen Clubs und Livespielstätten.

Kein Finanzausgleich vorgesehen

Besonders ärgerlich ist, dass die Branche monatelang um eine 2G-Option gerungen hatte, auch als viele Kulturbetriebe bereits wieder öffnen konnten. „Endlich hatten wir eine Öffnungsperspektive, und jetzt wird sie uns wieder weggenommen“, fürchtet Steffen Kache. Damit verbunden wäre „die kurzfristige Absage zahlloser arbeits- und kostenintensiv geplanter Veranstaltungen und ganz praktisch ein erneuter Lockdown dieser gebeutelten Kultursparte“, heißt es in der LiSA-Mitteilung, „anders als Ende 2020 im Übrigen ohne adäquaten Finanzausgleich.“ Denn Sachsen hat inzwischen eben jene Vorwarnstufe erreicht. Gefordert wird stattdessen das Prinzip „Testen statt Maske“ und eine Rückkehr der kostenlosen Schnelltests.

Das sächsische Gesundheitsministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu diesem Sachverhalt äußern, da das Anhörungsverfahren zum neuen Entwurf noch nicht abgeschlossen sei. So wird abzuwarten sein, wie die neue Verordnung konkret aussieht, wenn sie am Freitag vorgestellt werden soll.

Von Christian Neffe