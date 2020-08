Leipzig

Dynamisch. Dieses Wort macht immer die Runde, wenn Infektionszahlen nach oben gehen. Dynamisch steigt dann auch die Verwirrung – mit neblig formulierten Corona-Schutzverordnungen und beinahe täglich neuen Gemengelagen. Vor dieser Hintergrundkulisse haben jetzt die Leipziger Kulturbetriebe neue Hygienekonzepte entwickelt. Einige sind bereits genehmigt, andere noch in Arbeit. Während sich an den Abstandsregeln auf der Bühne nichts ändert, darf es in den Zuschauerräumen in Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt nun zum Teil deutlich voller werden.

Gewandhaus : Erst 800, dann bis zu 1250 Zuschauer

Die größten Schritte sollen mit und nach der Saisoneröffnung am 12. September im Gewandhaus unternommen werden. Hier wird die Besucherzahl im Großen Saal zunächst von bislang etwa 400 auf rund 800 verdoppelt. Das vor der Sommerpause genehmigte Hygienekonzept sah unter anderem eine Belegung von jeder zweiten Reihe vor. Lockerungen und spezielle Lüftungstechnik erlauben nun, dass alle Reihen besetzt werden können.

„Die Öffnung ist ein wichtiges Signal, dass das musikalische Leben in unserer Stadt wieder erwacht, sich das bislang eingeschränkte kulturelle Freizeitangebot wieder erholt und vor allem, dass es wieder mehr Gästen zur Verfügung steht,“ freut sich Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Ein Satz, in dem man wohl ein lautes Aufatmen mithören darf. Auch auf den Pausensekt müssen die Gäste im Gewandhaus nicht verzichten, die Bars in den Foyers werden geöffnet. Klassikfans bieten sich nun ungeahnte Möglichkeiten: Für alle Konzerte, sogar das Große Concert zur Saisoneröffnung unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons mit dem Pianisten Krystian Zimerman als Solist gibt es noch Karten.

In nächster Zeit soll ein neuer Sitzplan für den Großen Saal erstellt werden. Ab November können dann wie berichtet bis zu 1250 Besucher Platz finden – eine Zahl, die schon recht nah an den insgesamt verfügbaren 1900 Plätzen liegt. Hintergrund ist die besondere Belüftungssituation im Großen Saal. Bernd Schöneich, technischer Direktor des Gewandhauses: „Wir schalten die Umluft ab, jeder Sitz hat eigene Düsen. Die dort austretende Frischluft bildet einen Vorhang, der die Reihe dahinter abschirmt.“ In den Mendelssohnsaal, der bis zu 500 Zuschauer aufnehmen kann, dürfen nun 112.

Bis zu 400 Besucher im Schauspiel Leipzig

Auch für das Schauspiel liege jetzt ein mit dem Gesundheitsamt der Stadt abgestimmtes Hygienekonzept vor, sagt Rathaussprecher Matthias Hasberg. Dieses sehe für die Große Bühne bis zu 400 (von 660 Plätzen), für die Diskothek bis zu 100 (128) und die Residenz bis zu 30 (99) Besucher vor. „Grundlage der bestätigten Konzepte ist das Vorhalten ausreichend großer Luftwechselkapazitäten sowohl in den Vorstellungsräumen als auch in den Foyers von mindestens 30 Kubikmeter pro Besucher und Stunde“, so Hasberg. Für die Märcheninszenierung werde es in Abhängigkeit von den Regelungen in den Schulen gegebenenfalls noch eine separate Lösung mit etwas eingeschränkter Kapazität geben, diese liege voraussichtlich bei maximal knapp 300 Besuchern

Theater der Jungen Welt: Maximal 160 Besucher

Das Hygienekonzept des Theaters der Jungen Welt ( TdJW) muss noch vom Gesundheitsamt bestätigt werden. Es lasse für den großen Saal maximal 160 (von bis zu 229 Plätzen) und für den kleinen Saal maximal 80 (90) Personen zu, so der Rathaussprecher. Ob diese Anzahl an Besuchern in den Sälen tatsächlich erreichbar ist, hänge allerdings unter anderem vom Management der Verkehrswege zur Garderobe ab. Das TdJW entwickele hierfür gerade entsprechende Konzepte, so Hasberg. Derzeit gehe man von 85–120 Personen im Großen und 60–80 Personen im Kleinen Saal aus. Beim TdJW seien aufgrund der Vielzahl von Vorstellungen mit Gruppenbesuchen aus Schulen und Kitas immer auch die in den Einrichtungen geltenden Regelungen mitzudenken.

Oper: Derzeit bis zu 240 Besucher, Erhöhung wahrscheinlich

Auch in der Oper Leipzig hebt sich am 12. September der Vorhang zu neuen Spielzeit. Nach dem momentan genehmigten Hygienekonzept sind am Augustusplatz 240 Besucher (bei insgesamt 1259 Plätzen), im Westbad, dem Interim der Musikalischen Komödie, lediglich 48 Besucher (450) zugelassen. Das Konzept soll ab dem 3. September aktualisiert werden. Matthias Hasberg: „Die Oper geht davon aus, dass die Anzahl der Besucher in Absprache mit dem Gesundheitsamt merklich erhöhen werden kann. Der Ersatzspielplan für die Monate September und Oktober ist fix. Über die Folgemonate November und Dezember wird die Oper Mitte September entscheiden.“

Schritt für Schritt tasten sich so die Leipziger Kulturhäuser in dieses vielbeschworene „neue Normal“ vor – anders als etwa in Bayern, wo unabhängig von der Größe des Veranstaltungsortes momentan nur maximal 200 Zuschauer erlaubt sind. „Es ist schrecklich, vor einem leeren Theater zu performen“, sagte die Künstlerin Marina Abramovic vor der Uraufführung ihres Bühnenwerks „7 Deaths of Maria Callas“ am 1. September in der Bayerischen Staatsoper. Dort gibt es über 2000 verfügbare Plätze.

