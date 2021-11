Leipzig

Perplexities On Mars hieß die Band, die 2020 den Nachwuchspreis der Leipziger Jazztage erhielt. Ein junges Quartett mit dem Schlagzeuger Tom Friedrich, dem Bassisten Stephan Deller und den beiden Tenorsaxofonisten Maximilian Hirth und Christopher Kunz, das mit Gespür für Dramaturgie erstaunliche Intensität entwickelt. Über das bloße Aufschimmern der Ahnen von Lester Young/Coleman Hawkins bis zu John Coltrane/Pharoah Sanders hinaus kreieren sie ihre eigene Form von Dringlichkeit. In vergleichbarem Idiom erschienen nun unter dem Titel „Die Unwucht“ Duoaufnahmen von Christopher Kunz mit dem Schlagzeuger Florian Fischer beim exzellenten Schweizer Label Hat Hut Records. Ein Ritterschlag!

Einer, der genau weiß, was er tut

Im Gespräch ist Christopher Kunz zurückhaltend und doch selbstbewusst. Er weiß genau, was er tut, weswegen seine Musik diese kompromisslose Ehrlichkeit hat. Er hat eine immense Basisbibliothek des Jazz abrufbar, die er als Ansporn nimmt und nicht als Kopiermaterial. Er strebt danach, diese Stoffe in seinen Geschichten weiterzuentwickeln. Jede seiner Aufnahmen ist gleichermaßen spontan und durchdacht, frei und strukturiert. Geboren wurde er 1992 in Karlsruhe. In Nürnberg schloss er ein Studium an der Hochschule für Musik mit einem Bachelor ab.

Danach entschied er sich fürs Masterstudium in Leipzig, weil hier Johannes Enders und Michael Wollny als Professoren arbeiten. Redet er von ihnen, gerät er ins Schwärmen. Sein Studium hier nennt er „berufsbegleitend“. Er gibt selbst Unterricht an einem Tag pro Woche, hat mehrere Projekte, und das alles addiert sich so, dass er davon leben kann. Christopher Kunz ist ein positiv denkender Mensch. Er hat vor, in Leipzig zu bleiben. Mit Perplexities On Mars hat er gerade die Debüt-CD aufgenommen. Einer wie Christopher Kunz muss und will live spielen. Der Weg war geebnet, doch dann kam Corona. Gemeinsam mit Schlagzeuger Florian Fischer machte er aus der Not eine Tugend und zog sich mit ihm für ein paar Tage in eine Hütte im mittelfränkischen Langenzenn zurück, deren Zimmer sie dann selbst mikrofonierten. Dort nutzten sie das kleinstmögliche Format des Zusammenspiels für einen Weg vom Ich zum Wir.

Es geht um den Moment

Vom Ich zum Wir: Der Leipziger Saxofonist Christopher Kunz und der Schlagzeuger Florian Fischer firmieren als „Die Unwucht“. Quelle: Stefan Fuhrer

Kunz und Fischer nennen ihr Duo „Die Unwucht“, weil es hier nicht um reibungslos und störungsfrei Durchlaufendes geht, nicht um Cleanes und Aufgeputztes, sondern vielmehr um den Moment mit all seinen kleinen Störungen und Unebenheiten. Sieben Diskursstücke entstanden aus dem Augenblick heraus und gelangten als First Takes auf die CD. Das ergibt den Free Jazz einer nächsten Generation. Weil beide Musiker weder Schwätzer noch Blender sind, schätzen sie eine effiziente Ökonomie. Mit einem fein ziselierten Puls schreitet diese rein akustische Musik in überzeugender Klarheit voran. Ausgewogene Klänge voller schöner Details ergibt das. Das Schlagzeug wird nicht autoritär, sondern überzeugt mit immer neuen Ziselierungen, im nie gehetzten Saxofon-Ton herrscht mal das erdig Voluminöse, dann wieder klingt er samtig, verhaucht, geflüstert oder fauchend. In der Summe besticht dieser frei improvisierte Purismus mit Reife und Klarheit. Sie finden gemeinsam zu Essenzen, umspielen und vertiefen sie homogen und organisch.

Nachdem sich Christopher Kunz mit den Ergebnissen der Arbeit im Junirefugium auf Labelsuche begeben hatte, geschah Verblüffendes. Er hatte dem Schweizer Musikproduzenten und Labelbetreiber Werner X. Uehlinger einen Brief geschrieben und ihm die Aufnahmen geschickt. Christopher Kunz liebt das markante Outfit von dessen Hat-Hut-CDs mit der orangefarbenen Schrift über dem Schwarz-Weiß-Foto auf dem Cover. Und noch mehr liebt er das handverlesene Editionsprogramm Uehlingers.

Ein Traum war in Erfüllung gegangen

Viele seiner Helden und Vorbilder findet Christopher Kunz hier: Archie Shepp, John Coltrane, Albert Ayler, Marion Brown, Dave Liebman, Joe McPhee, Ellery Eskelin … Ohne große Worte schickte Uehlinger in seiner Antwort gleich einen Vertrag mit, weil ihn die Aufnahmen überzeugten. Ein Traum war in Erfüllung gegangen. Inzwischen liegt die CD vor und fügt sich bestens ein in den Katalog des Wunschlabels. Wenn Christopher Kunz davon erzählt, hat man einen glücklichen Menschen vor sich.

Von Ulrich Steinmetzger