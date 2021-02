Neue Kampagne: „Sachsen-Anhalt: Wir impfen früher“

Magdeburg

In Sachsen-Anhalt war man schon immer gut darin, aus einem Problem etwas Gutes zu machen. „Wir stehen früher auf“, hieß die Kampagne, mit der man ab 2005 bundesweit auf sich aufmerksam machte. Hintergrund war eine Forsa-Umfrage, wonach Sachsen-Anhalter werktags um 6.39 Uhr aufstehen, was neun Minuten früher war als der Bundesdurchschnittsaufsteher. Der Grund für das herrgottsfrühe Verlassen der Schlafstelle war allerdings ein Defizit: Mangels Arbeitsplätzen mussten die Leute in Nachbarländer pendeln, weshalb sie auch später nach Hause kamen.

Ausgestorbene Tierarten

Egal – auch wenn viele lachten über den Claim, so redeten doch am Ende alle drüber. Was danach kam, verströmte hingegen eher holzigen Heimatmuseums-Charme: „Sachsen-Anhalt: Ursprungsland der Reformation“ oder „#moderndenken“, was schon angesichts der Post-Postmoderne, in der wir leben, etwas überholt wirkt, und zusammen mit dem Flyer „Modernes Denken seit der Bronzezeit“ dann endgültig eher an ausgestorbene Tierarten als die Zukunft denken lässt.

Hotspot des Impftourismus

Vielleicht sollte sich das Bundesland auf seine alten Stärken besinnen und wieder der Igel sein, der neun Minuten vor dem Hasen im Ziel ist. Alle klagen über nutzlose Impfzentren. Sachsen-Anhalt IST das Impfzenrum der Republik, der Hotspot des Impftourismus. „Sachsen-Anhalt: Wir impfen früher“.

Irgendwo ist immer eine Ampulle offen

Denn es haben ja offenbar längst alle Einwohner ihr Impf-Angebot angenommen. Noch räumen sie es eher verschämt ein, die Landräte, Polizisten, Bürgermeister, Abgeordneten. Irgendwo ist immer eine Ampulle offen. Während sich andernorts die Ü80er die Finger wundwählen, werden in Sachsen-Anhalt schon die Meerschweinchen immunisiert. Morgenstund hat Stäbchen in der Nase – und Spritze im Oberarm. Es waren mal neun Minuten – jetzt sind es Monate, Chapeau!

