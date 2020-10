Leipzig

Mendelssohn-Stiftung und Mendelssohn-Haus in Leipzig haben eine neue Leitung: Ab sofort ist Elena Bashkirova Präsidenten der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, zum 1. April 2021 wird Patrick Schmeing Geschäftsführender Vorstand und zugleich Direktor des Mendelssohn-Hauses. Er folgt in dieser Position Jürgen Ernst, der nach 27 Jahren im März 2021 in den Ruhestand wechselt.

Elena Bashkirova ist der Musikwelt vor allem als Pianistin bekannt. Sie gründete 1998 das Jerusalem International Chamber Music Festival, das sie als Künstlerische Leiterin alljährlich im September gestaltet. Seit 2012 findet mit ihr im April das Festival Intonations im Jüdischen Museum Berlin statt.

Anzeige

Patrick Schmeing Quelle: Mendelssohn-Stiftung

Patrick Schmeing führt seit 2018 die Bundeskunsthalle in Bonn als Kaufmännischer Geschäftsführer. Zuvor war der Diplom-Kaufmann sieben Jahre Geschäftsführender Direktor des Gürzenich-Orchesters Köln sowie zehn Jahre Marketing- und Kommunikationschef des Gewandhauses und des Gewandhausorchester.

„Herausragende Persönlichkeiten“

Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Vorsitzender der Mendelssohn-Stiftung, sagte am Dienstag nach dem Stiftungsratsbeschluss: „Mit Elena Bashkirova und Patrick Schmeing konnten wir zwei herausragende Persönlichkeiten des internationalen Musik- und Kulturlebens gewinnen, die sich in idealer Weise für die Mendelssohn-Stiftung und das Mendelssohn-Haus ergänzen: Elena Bashkirova als bekannte Künstlerin und virtuose Pianistin und Patrick Schmeing als erfolgreicher Kulturmanager, der sowohl in der Musik als auch in der bildenden Kunst seit vielen Jahren zu Hause ist. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, die Weichen für die Zukunft der Mendelssohn-Stiftung und des Mendelssohn-Hauses zu stellen.“

Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung ist Trägerin des Mendelssohn-Hauses Leipzig, wo der Komponist, Dirigent, Klaviervirtuose und Weltbürger lebte, arbeitete und 1847 starb. Das Mendelssohn-Haus ist Zentrum der wissenschaftlichen und musealen Pflege des Erbes Felix Mendelssohn Bartholdys und vermittelt dessen Werk und Wirkungsgeschichte in seiner einzigartigen Sammlung sowie in Ausstellungen und Konzerten am authentischen Ort.

Von lvz