Neue Orte, erschwerte Bedingungen: In Halle beginnt das Festival „Woman in Jazz“

Festivalleiter Ulf Herden ist optimistisch und gleichzeitig doch nicht sorgenfrei. Sein 15. Festival „Women in Jazz“ in Halle steht unter den Vorzeichen der Covid 19-Pandemie. Die hatte ihn gezwungen, den aktuellen Jahrgang im Frühjahr abzusagen. Weil er das nicht sang- und klanglos geschehen lassen wollte, initiierte Herden unmittelbar danach als kleine Alternative ein virtuelles Festival „Next Generation“ im Netz. 22 Bands präsentierten sich da mit Konzertmitschnitten auf der Website des Festivals, und das Publikum sollte abstimmen, welchen Act es gern im nächsten Jahr live erleben möchte. Tatsächlich beteiligten sich 1762 Jazzinteressierte. Manche gaben nicht nur ihr Votum ab, sondern ermutigten die Veranstalter mit kommentierenden Mails. Die Vibrafonistin Izabella Effenberg gewann und wird während des Festivals 2021 ebenso auftreten wie die Zweitplatzierte, die Sängerin Nora Benamara.

Längst überregional etabliert

Seit im Februar 2006 der erste Jahrgang von „Women in Jazz“ über die Bühnen ging, hat sich das Festival beim Publikum auch überregional als äußerst beliebtes Ereignis etabliert. Und wenn ambitionierte Jazzfans anfangs ob der signifikanten Überzahl der Sängerinnen womöglich noch skeptisch waren hinsichtlich der Bedeutung des Femininen innerhalb des Genres, haben die Entwicklungen der letzten Jahre Ulf Herdens Konzept auf frappierende Weise bestätigt.

Bei allen Instrumenten wächst in jüngster Zeit der Frauenanteil, was einerseits allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert und andererseits Resultat der weltweit zunehmenden weiblichen Immatrikulationszahlen an den Musikhochschulen ist. Diese gravierenden Proporzveränderungen sind seither Gegenstand von Kolloquien gewesen und werden auch in der Programmatik renommierter Jazzfestivals berücksichtigt.

Die Tradition muss weiterleben.

Also will Ulf Herden auch in diesem Jahr unbedingt sein Festival durchführen, dem innerhalb der Entwicklungen tatsächlich eine Art Vorreiterrolle zukommt. Die Tradition muss weiterleben. „Ich habe das so gewollt, und jetzt mache ich das“, sagt er, auch wenn gerade eine coronabedingte Absage der chilenischen Saxofonistin Melissa Aldane eingetroffen ist. Auch wenn die angespannte Situation und die damit verbundenen Restriktionen manche Veränderung des Gewohnten verlangen.

Neue Veranstaltungsorte mussten gefunden werden, an denen die Abstandsregeln auf und vor der Bühne eingehalten werden können. Das bedeutet eine deutliche Zunahme von Open Air-Konzerten, die auf der Peißnitzbühne, im Kurpark Bad Lauchstädt und im Schlosspark Teutschenthal stattfinden werden. Die Besucher werden bis zum Konzertbeginn Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, nicht aber während der Konzerte. Die Plätze sind paarweise angeordnet.

Ulf Herden weiß: „Das Virtuelle ist es nicht, was diese Musikrichtung braucht.“ Jazz lebt von der kommunikativen Interaktion der Künstler untereinander und mit ihrem Publikum. Es wird also ein spannendes Erlebnis sein, zu erleben, wie die Gäste mit dieser veränderten Konzertform klarkommen. „Ich will nicht nichts machen“, ergänzt Herden. Optimistisch stimmt ihn, dass keiner der Sponsoren abgesprungen ist. Und natürlich gibt auch das Programm Gründe für Zuversicht.

Die Norwegerin Silje Nergaard und die Dänin Janne Mark

Zwei der aktuell wichtigsten skandinavischen Sängerinnen werden auftreten: die Norwegerin Silje Nergaard und die Dänin Janne Mark mit ihrer kathedralenfüllenden Stimme. Uschi Brüning und Pascal von Wroblewsky sind dabei, die famose Pianistin Julia Hülsmann auch. Die Cellistin und Sängerin Marie Spaemann präsentiert ihr Soloprogramm und mit der polnischen E-Bassistin Kinga Głyk gibt es einen der Jazzrock-Shooting Stars der jüngsten Zeit. Es kommen die kubanische Geigerin und Sängerin Yilian Cañizares, die russische Saxofonistin Olga Amelchenko und die brasilianische Sängerin Viviane de Farias. Es gibt einen Jazzgottesdienst, jazzige Stadtführungen, eine Fotoausstellung und Jazz für Kinder. Und es gibt endlich wieder gebündelt diese Liveerlebnisse, von denen gerade diese Musik lebt.

Info: 15. Festival Women in Jazz. Halle ( Saale). 29. August bis 9. September. Tickets über www.womeninjazz.de

