Neue Perspektiven, neue Besucher: Was Sithara Weeratunga im Leipziger Bildermuseum vorhat

Wenn Sithara Weeratunga über ihre Aufgabe im Museum der bildenden Künste spricht, dann greift sie zu einem vermeintlichen Paradox: „Mein eigentliches Ziel ist es, mich überflüssig zu machen.“ Im Moment ist sie jedoch alles andere als überflüssig. Seit September 2019 arbeitet sie im Museum als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Diversität. Für vier Jahre wird ihre Stelle von der Bundeskulturstiftung finanziert, im Rahmen des Programms „360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“. Unterstützt werden damit Kulturinstitutionen, die Themen Einwanderung und kulturelle Vielfalt in den Blick zu nehmen und strukturelle Ausschlüsse im Kulturbetrieb zu vermindern.

Mammutaufgabe auf einem gesellschaftspolitischen Minenfeld

Klingt nach einer Mammutaufgabe auf einem gesellschaftspolitischen Minenfeld – und vielen Chancen für das Museum. „Meine Rolle ist es, das Museum bei der Diversifizierung des Programms, des Publikums und des Personals zu begleiten. Dabei zu schauen, weshalb bestimmte Publikumsschichten bisher nicht erreicht wurden“, sagt sie.

Ein rassistischer Zusatztitel

Die 42-Jährige ist in einer ungünstigen Zeit ins Museum gekommen – mit einem Direktorenwechsel und einer Pandemie, die viele Ideen und Prozesse einfror, vor allem die Kommunikation erschwerte. Denn vieles will sie ja gerade gemeinsam mit den Kuratoren entwickeln. Vor eineinhalb Wochen hat sie zusammen mit Jan Nicolaisen, Chefkurator für Malerei, in einer Online-Veranstaltung über den Umgang mit Spuren kolonialer Vergangenheit in der Kunst diskutiert. Ausgangspunkt war ein rassistischer Zusatztitel zur Skulptur „Warum zum Sklaven geboren?“ von Jean-Baptiste Carpeaux. „Die Negerin“ hatte da zuvor in Klammern gestanden. Im 21. Jahrhundert peinlich. An so einem Beispiel wird Weeratungas Arbeit ganz konkret. Nun soll das N-Wort nicht einfach gelöscht, die Streichung soll für Besucher und Besucherinnen kontextualisiert, erklärt werden.

Schwarze Menschen nur in dienenden Rollen

Es gehe darum, eine Sammlung, die im 19. Jahrhundert angelegt wurde, für heutige gesellschaftliche Fragestellungen relevant zu machen – und das aus einer Minderheitsperspektive, sagt Weeratunga. „Am Anfang habe ich mich gefragt, wo es hier überhaupt Spuren von Migration, Diversität im weitesten Sinne gibt. Ich bin durchs Haus gegangen und habe nur wenig gefunden.“ Schwarze Menschen habe sie nur in dienenden Rollen gesehen – etwa in Johann Conrad Seekatz’ „Kaffeegesellschaft im Garten“ aus dem 18. Jahrhundert. Oder sie wurden unsichtbar gemacht – wie der um 1800 übermalte schwarze Diener auf Pieter de Hoochs Gemälde „Musizierende Gesellschaft“. Warum passierte das? Auch um solche Fragen kann es zukünftig in der Dauerausstellung gehen.

Die Hafenansicht und der Sklavenhandel

Kolonialismus spiele häufig eine Rolle, sagt Sithara Weeratunga – manchmal sei das Thema auf den ersten Blick sichtbar, manchmal nicht. Ludolf Backhuysens, um 1670 entstandenes Gemälde „Blick über das Haarlemer Meer/Die Spiegelpavillionyacht“ von Johann Moritz Graf von Nassau Siegen ist so ein Bild, das auch dunkle Historie geladen hat. – Schiffe im Hafen, schönes Licht, dürfte ein Flaneur denken. Was man nicht sieht und wenige wissen: Der Graf von Nassau-Siegen, Namensgeber für einen Kulturpreis, den heute die Stadt Kleve verleiht, war ein niederländischer Feldmarschall, der für die gewaltsame Kolonialisierung Brasiliens mitverantwortlich war – auch für den unter seine Ägide einsetzenden Sklavenhandel. Zur Zeit ist das Bild im Depot. Für Weeratunga stellen sich verschiedene Fragen – etwa, ob man so etwas thematisiert und wie: „Erzählt man das Goldene Zeitalter der niederländischen Malerei als reine Erfolgsgeschichte – oder blickt man auch hinter die Kulissen?“

Zwischen Berlin und Leipzig

Sithara Weeratunga ist in Berlin aufgewachsen, nach dem Abitur arbeitete sie unter anderem als Location-Managerin in der Filmbranche, später studierte sie Politik- und Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig, war anschließend im Antidiskriminierungsbüro Sachsen tätig. Dann ging sie wieder zurück. Am Jüdischen Museum Berlin arbeitete sie zunächst in der Veranstaltungsabteilung, dann an der dort 2010 gegründeten Akademie, wo sie sich um Themen wie jüdisch-muslimischen Dialog, Migration und Diversität kümmerte. „Da habe ich auch gelernt, wie man neues Publikum erreichen kann, wie man Minderheitsperspektiven Raum gibt“, sagt Weeratunga.

Ihr Vater kam aus Sri Lanka nach Deutschland, ihre Mutter ist Deutsche. Auch die Kinder von Einwanderern hätten durch ihre Familiengeschichte tendenziell ein Wissen, das oft nicht in den deutschen Lehrplänen vorkomme, mit dem sie aber die Kunstwerke im Museum anders als die Mehrheitsgesellschaft betrachteten.

Hat einiges vor im Museum: Sithara Weeratunga. Quelle: André Kempner

Ihre Ideen für Leipzig, scheint es, sind fast unbegrenzt, sie müssen nur mit den Umständen synchronisiert werden. Vorbereitet ist zum Beispiel eine Nicht-Publikums-Befragung, etwa in den Willkommenszentren, in Grünau oder am Hauptbahnhof. Warum gehen Leute nicht ins Museum? In Leipzig gibt es inzwischen einen Migranten-Anteil von etwa 15 Prozent, aber unter den Museumsbesuchern liegt der nach ersten Zählungen nur bei etwa fünf, sechs Prozent. Ausbaufähig. Und würde sich der Bevölkerungsdurchschnitt im Kollegium des Museums widerspiegeln, gäbe es sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund. Es gibt aber nur eine: Sithara Weeratunga. Auch ausbaufähig.

Ausstellungsprojekt zur Geschichte der Vertragsarbeit

Vorstellen kann sie sich ein Ausstellungsprojekt zur Geschichte der Vertragsarbeit und der Kulturdiplomatie der DDR. Während die Geschichte der Wende und der Wiedervereinigung ja zumeist eher als Erfolgsgeschichte erzählt worden sei, seien die Perspektiven von Migranten fast völlig ausgeblendet worden. „Aber für die war es der Horror. Viele vietnamesische Vertragsarbeiter etwa mussten gehen, hatten plötzlich Flüchtlingsstatus.“ Diese Geschichte werde kaum erzählt. Analog zur „Point of No Return“-Ausstellung könne man ja auch fragen, was aus den ausländischen Künstlern in der DDR wurde. Weeratunga würde gerne die zweite und dritte Generation dazu aufrufen, ihre Kunst zu zeigen.

Wichtig ist ihr dabei, dass sich die Eingeladenen nicht unbedingt mit politischen Themen auseinandersetzen. „Bisher ist es in der Ausstellungspraxis ja oft so, dass sich migrantische Künstler, wenn sie denn mal zum Zug kommen, immer auch mit migrantischen Themen wie Anti-Kolonialismus auseinandersetzen müssen. Das will ich aufbrechen.“ Letztlich sei das auch eine Art von Diskriminierung.

„Erstens: Vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens: Vergiss nie, dass ich schwarz bin.“

Sithara Weeratungas Vision klingt so einfach und ist wohl so schwer umzusetzen: „Ich möchte, dass migrantisches Publikum ganz normal in eine Ausstellung geht, ohne dass es auf Schritt und Tritt auf diese Themen gestoßen wird“, sagt sie. Und zitiert dann die US-amerikanische Dichterin Pat Parker – wieder ist es ein Paradox: „Erstens: Vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens: Vergiss nie, dass ich schwarz bin.“

Von Jürgen Kleindienst