Sarah Lesch und die Einsamkeit

Nach einem ersten, kurzen Reinhören ist es kaum zu glauben, dass Sarah Leschs neues Album weitgehend im Kasten war, als es Anfang des Jahres losging mit der Pandemie. „Wir schaffen das nur gemeinsam – der Einsamkeit zum Trotze“, singt die Leipziger Musikerin im Refrain des Titellieds. So in der Art, wie es wegen Corona momentan viele Hashtags und TV-Jingles verkünden, die Sarah Lesch gewiss unterschreibt: Ihr Streaming-Konzert von Ende März, das mittlerweile mehr als 50 000 Aufrufe verzeichnet, gab sie unter den Betreffzeilen „Stay at Home“ und „Flatten the Curve“.

Aber im besagten Stück meint sie das mit der Gemeinsamkeit, in dem sich übrigens das Wort „ Einsamkeit“ versteckt, trotzdem ein bisschen anders: als Aufforderung, zusammen aufzubegehren gegen das Alleinsein. „Lasst sie reden in der Glotze“, singt sie eine Zeile vorher, „holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten“. Und später: „Wir haben uns und mehr kriegen wir nicht. Wir streiten und lieben und scheitern gemeinsam gegen die Einsamkeit.“

Schon im Juli 2019 hatte Sarah Lesch eine Erklärung mit der Überschrift „Der Einsamkeit zum Trotze“ veröffentlicht. All die Lieder, die vor ihr lagen und die erst ein knappes Jahr später als Album herauskommen sollten, hätten ihr deutlich gemacht, was ihr vorher nicht bewusst gewesen sei: „Ich bin einsam“ – und damit nicht allein: „Armut, Trauer, Krankheit, Alter, Flucht, Heimweh, Trennung, Ausgrenzung, Tabus, Diskriminierung, Soziale Medien, Macht, Angst und Perfektionismus. All das macht uns einsam.“ Aktuell ließe sich wohl noch Corona ergänzen.

Lautes Schweigen

Das Virus hätte die Veröffentlichung des Albums allerdings beinah verhindert. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die 34-Jährige wie die meisten Künstler weniger durch den Verkauf von CDs als vielmehr mit Konzerten. Gegenwärtig weiß jedoch niemand, ob ihre umfangreiche Tour im Sommer und Herbst stattfinden darf, die am 25. Juli auf der Gey­serhaus-Parkbühne losgehen soll. Daher stand im Raum, die Platte erst nach Corona herauszubringen. „Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, länger zu warten“, sagte sie kürzlich in einem Interview. Also gibt es das Album jetzt.

Wie schon die EP „Den Einsamen zum Troste“ vom Herbst, auf der sie Lieder von Kollegen interpretiert, ist auch „Der Einsamkeit zum Trotze“ eine ruhige Platte geworden. Ukulele, Akkordeon und wunderschöne Flöten-Arrangements geben vielen Stücken ihren Charakter. Gelegentlich unternimmt die Band Ausflüge ins Experimentelle und Psychedelische, aber das ändert nichts daran, dass die Texte im Mittelpunkt stehen.

Von den Dingen, die einsam machen, bewegen Sarah Lesch offenbar vor allem zwei. Erstens Liebeskummer: „Ich habe meinen Leichtsinn wieder. Für den waren wir beide zu schwer“, singt sie. An anderer Stelle: „Manchmal umarmst du mich so, als könnte ich dir Leid antun.“ Und zweitens Ausgrenzung: Vom beschränkten Horizont erzählt ein Lied, „hier, wo alle lachen, wenn du sagst, wovon du träumst“. Aber nicht nur Menschen, auch Wissen werde tabuisiert. „Der rosa Elefant“ handelt von einer Familienfeier, bei der ein konkretes Problem allen bekannt ist, aber keiner darüber spricht. „Reden ist Silber, Schweigen ist feige. Könnt ihr hören, wie laut ich schweige?“

Vergänglich wie Liebe und Frühstücksei

Das Private ist bei Sarah Lesch stets auch politisch. Eines ihrer bekanntesten Lieder handelte vor ein paar Jahren vom „Kapitän“, der ihr Schwiegervater war und wegen der Rettung von Flüchtlingen vor Gericht stand und parallel einen Orden erhielt. In ihrem größten Hit hinterlässt sie ihrem Sohn ein „Testament“: „Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd.“ Jetzt, auf dem neuen Album, singt sie unter anderem vom „Tag, an dem die Flut kam“. Und von jener Zukunft, in der es nicht mehr ins Gewicht fällt, wenn der eigene Keller vollläuft: weil fast die ganze Welt versinkt. „Unsere Kinder haben Angst vor der Zukunft. Und wir bewachen voll Angst unser letztes und vorvorletztes Privileg“, kritisiert sie in einem weiteren Stück.

Dabei seien wir Menschen doch nur „Zaungäste der Endlichkeit“. Immerhin: Sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen, tröstet manchmal. „Man wartet auf all diese großen Momente, und dann gehen die einfach vorbei“, reimt Sarah Lesch. „Wie Achterbahnfahrten und Mathe-Klausuren und Liebe und Frühstücksei.“

Sarah Lesch: „Der Einsamkeit zum Trotze“, erschienen beim Leipziger Label Kick the Flame. Quelle: Antje Kröger

