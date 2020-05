Leipziger Musik mit einem feinen Gespür für Angst

Leipzig

Es ist nicht einfach, in diesen Wochen eine CD zu veröffentlichen. Philipp Rumschs Tourplan war gut gefüllt, nun bleibt nur dieser physische Tonträger. Doch der hat es in sich. Vor zwei Jahren hat Rumsch während der Jazztage den Leipziger Jazznachwuchspreis verliehen bekommen, und im berückenden Konzert danach bewies der Pianist, Komponist, Klangkünstler und Ensembleleiter eindrucksvoll, warum er genau der Richtige war. Wer sonst bringt eine so multiperspektivische Melange aus Minimal Music, Ambient, progressivem Pop und Jazz derart in Breitwandorchesterstärke auf die Bühne wie der 1994 in Glauchau Geborene?

Gar kein Zufall ist es, dass nun schon seine dritte CD beim angesehenen Denovali-Label erscheint, das solch avantgardistische Homunkulusse aus Mensch und Maschine das Laufen lehrt. Siebzehn Beteiligte aus Leipzig, Berlin, Weimar und Dresden sind diesmal am Start gewesen, um „μ: of anxienty x discernment“ einzuspielen und dabei ein feines Gespür für Angst in Töne zu gießen.

Man hört entrückte Vokalisen, schwelgerische Bläsersätze, abhebende Celloflächen, Vibrafonflirren, ein dezent ploppend nuancierendes Schlagzeug, punktgenaue Gitarrenriffs, Grooves, sprechende Pausen, neckisch einnehmende Klaviersequenzen, Atemgeräusche, Stimmverfremdungen und wie sich alles ineinander fügt in großartigen Arrangements. Diese sich oft ins Hymnische aufschwingende, treibende Musik ist klug, detailscharf und kurzweilig. Die nur mit Einzelbuchstaben und Ordnungsziffern bezeichneten zehn Stücke folgen spiegelbildlich dem Weg in immer tiefere Ängste und zurück.

Schillernde Klangfarben und Flächen

Diese mit Kunstkopftechnik für dreidimensionales Hören eingespielte Musik changiert zwischen Repetition und überraschender Wendung, zwischen Statischem und Forciertem. Mit dem Solo-Chorus-Solo-Prinzip herkömmlicher Big-Bands arbeitet sie nicht. Das alles setzt auf schillernde Klangfarben und -flächen, auf unorthodoxe Instrumentalverbindungen, auf einen Community-Gedanken junger Musiker, die man längst nicht mehr nur in Mitteldeutschland auch aus anderen Bandkonstellationen kennt: Volker Heuken, Erik Leuthäuser, Johannes Moritz, Matti Oehl, Max Stadtfeld und andere.

Sie alle entstammen einer Generation, die aufgewachsen ist mit den Clicks einer inflationär leichten Zugänglichkeit zu diversen Einflüssen. Diese Informationsflut in eine große Ordnung kanalisiert und sinnlich zu Neuem aufgeladen zu haben, gelingt Philipp Rumsch mit seinem Ensemble auf eine sehr unverbrauchte Art, die fantasievoll und eingängig ohne Redundanz auskommt.

Philipp Rumsch Ensemble: „my: of anxienty x discernment“ (Denovali Records)

