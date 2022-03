Neue Thomaner-Tradition: Eigene Konzerte zum Bachgeburtstag in der Thomaskirche

Leipzig

Zu den Neuerungen, mit denen Andreas Reize im letzten Jahr sein Amt als Thomaskantor antrat, gehört, dass er seinen Thomanerchor im Konzertleben der Musikstadt Leipzig präsenter machen will.

Das klingt auf den ersten Blick erstaunlich, sind doch die Thomaner in Motetten, Kantaten, Gottesdiensten allgegenwärtig. Aber dies sind eben keine Konzerte, das ist liturgisch eingesetzte Musik. Konzerte singen die in aller Welt gefragten Thomaner daheim traditionell nur zu wenigen Gelegenheiten: DA sind die Passionen in der Karwoche, die Weihnachtsoratorien im Advent, schließlich die Programme zum Bachfest.

Feste Konzertdaten

Um dies zu ändern, setzt Reize künftig einige feste Konzertdaten in den Jahreskreis, an dem er mit seinem Chor auch in Leipzig die dramaturgisch ausgefeilten Programme präsentieren kann, die die Jungs auf ihren Tourneen singen. Das erste dieser Konzerte fand im Herbst statt, das zweite am kommenden Montag. Es ist der 337. Geburtstag Johann Sebastian Bachs, und am 21. März werden die Jungs künftig immer in Leipzig konzertieren.

Unter dem Motto „Der Geist hilft“ singen die Thomaner, begleitet von Mitgliedern des Gewandhausorchesters, unter Andreas Reizes Leitung Werke von Johann Sebastian Bach, Charles Villiers Stanford, Thomas Tallis, Gustav Schreck, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Kuhnau, Anton Bruckner und einigen anderen.

Montag, 21. März, 19 Uhr, Thomaskirche: „Der Geist hilft“ mit dem Thomanerchor Leipzig. Karten (17,50 bis 28,50 Euro) gibt’s u.a. im Thomasshop und in der Musikalienhandlung Oelsner sowie auf www.thomanerchor.de. Es gilt die 2G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske ist auch während des Konzertes am Platz verpflichtend.

Von kfm