Diesen Satz vom Wunschbaum im Clara-Zetkin-Park hat sich Stefan Weppelmann gemerkt: „Liebe für alle und berufliche Orientierung für mich.“ Er trage irgendwie sein eigenes Ankommen in Leipzig und das Verzaubern durch die Kunst in sich, sagt er. Am Montag war sein erster Arbeitstag als neuer Direktor im Museum der bildenden Künste. Mitte Dezember ist er aus Wien mit der Familie nach Leipzig gekommen. „Nicht ganz unkompliziert so ein Umzug, wenn die Baumärkte geschlossen haben“, deutet er an. Vom Museum aus Richtung Norden wohnt er nun, in Fußweg-Entfernung zum Arbeitsplatz.

“Toll, hier zu sein“

Ab 2015 war der 1970 im nordrhein­westfälischen Dülmen geborene Kunsthistoriker Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien. Eine Woche vor seinem Umzug öffnete in der österreichischen Hauptstadt die Kultur nach längerem Lockdown. Hier in Leipzig ist sie geschlossen. „Natürlich ist das keine schöne Situation, aber ich habe einen der schönsten Arbeitsplätze der Stadt. Es ist toll, hier zu sein.“

Wiedereröffnung mit dem Fotokünstler Andreas Gursky

In diesen Tagen gehe es vor allem darum, die Kollegen im Haus kennenzulernen, zuzuhören, sich auszutauschen und sich bei den anderen Museen der Stadt vorzustellen. Fertig vorbereitet ist die große Ausstellung mit zum Teil neuen Werken des in Leipzig geborenen Fotokünstlers Andreas Gursky. Ein Künstler, der viel zu sagen habe, auch über das menschliche Zusammenleben, so Weppelmann. Es sei großartig, damit das Museum nach dem Lockdown neu zu eröffnen. Wann das sein wird, kann im Moment allerdings niemand sagen.

Nachfolger Alfred Weidingers

Stefan Weppelmann ist Nachfolger des Österreichers Alfred Weidinger, der im April 2019 nach nur zweieinhalb Jahren Amtszeit an die Oberösterreichischen Landesmuseen in Linz gewechselt war. In der Zwischenzeit hatte die stellvertretende Direktorin Jeannette Stoschek kommissarisch das Museum geleitet.

Weppelmann promovierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er arbeitete unter anderem am LWL-Museum für Kunst- und Kultur in Münster sowie an einer gemeinsamen Forschungsstelle der Universität Florenz und des Kunsthistorischen Instituts in Florenz. Zudem absolvierte er einen Forschungsaufenthalt am Metropolitan Museum of Art in New York. Ab 2003 arbeitete er an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Berlin als Kurator für italienische und spanische Malerei der Renaissance.

Bemerkenswerte Ausstellungen

Weppelmann steht für zugleich anspruchsvolle wie publikumswirksame Ausstellungen. In Berlin zeigte er etwa die „Gesichter der Renaissance“ und „The Botticelli Renaissance“. In Wien präsentierte er Pieter Bruegel in der weltweit ersten großen monografischen Ausstellung.

Von Jürgen Kleindienst