Leipzig

„Der Mann steckte bis zur Brust im Schlick. Seine Arme lagen vor ihm im Matsch. Die Handgelenke waren mit einem Seil zusammengeschnürt, weshalb sofort jedem klar gewesen war, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall, sondern um eine Gewalttat handelte.“

Zum zweiten Mal schockt der Anblick eines Toten, den das Wasser der Unterelbe freigegeben hat, in Romy Fölcks neuem Krimi „Mordsand“ die Itzehoer Ermittler Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn. Kurz zuvor war es ein Skelett, in gleicher Stellung, ebenso gefesselt, dass ein junges Paar auf einer Nachbarinsel entdeckt hatte. Gab es eine Verbindung zwischen dem Toten, der seit drei Jahrzehnten im Sand gelegen hatte, und der Leiche, die nach Stunden aufgetaucht war? Und wenn, worin bestand sie? Hatte ein Täter nach so vielen Jahren wieder zugeschlagen, oder steckte hinter dem zweiten Mord ein Trittbrettfahrer, der sein Verbrechen auf diese Weise tarnen wollte?

Fesselnd-unterhaltsamer Spannungsroman

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen stoßen Paulsen und Haverkorn auf eine Spur, die weit in die Vergangenheit führt, in die damalige DDR, in den Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau, zu vier Jungen, die dort quälten und gequält wurden und deren Verbindungen zu den Toten in der Elbmarsch.

Das Thema Jugendwerkhof, sagt Romy Fölck, sei ihr nicht fremd. „Da ich in der DDR aufgewachsen bin, zur Wende 15 war, so alt wie die Jugendlichen in meinem Roman. Aber erst einige Jahre später erfuhr ich, was für unmenschliche Zustände dort teilweise herrschten. Und dann kam mir die Idee, dieses dunkle Thema der DDR-Vergangenheit in meinem neuen Roman zu verarbeiten.“

Die Autorin recherchierte in Torgau, studierte Bücher und Berichte ehemaliger Insassen, sichtete Filme und fügte ihrem fesselnd-unterhaltsamen Spannungsroman mit diesem Material eine zusätzliche Dimension hinzu: Quälend zu lesende Schilderungen des brutalen Alltags in dieser Anstalt.

Schreiben im Lockdown

Als die gebürtige Meißenerin 2012 der Liebe wegen von der Pleiße an die Elbe bei Hamburg zog, wagte sie nach zehn Angestellten-Jahren in einem großen Leipziger Unternehmen den Sprung in die Autoren-Selbständigkeit. „Mordsand“ ist ihr vierter Roman um das Kriminalisten-Duo Paulsen und Haverkamp.

Die vorausgegangenen, „Totenweg“, „Bluthaus“ und „Sterbezimmer“, landeten allesamt auf „Spiegel“-Bestsellerlisten. Und die Bände fünf und sechs sind in Arbeit, denn, so Fölck: „In diesen Corona-Zeiten vermisse ich zwar die Veranstaltungen und Kontakte zu meinen Lesern. Aber ich habe viel Zeit für meine Arbeit, so dass ich nun schon das zweite Buch während eines Lockdowns schreibe.“

Romy Fölck: Mordsand. Kriminalroman. Lübbe; 432 Seiten, 20 Euro

Von Hartwig Hochstein