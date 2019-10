Neuer Kunstraum in Leipzig: Mädler Art Forum eröffnet

Leipzig

Die Leipziger Mädler-Passage steht für vieles: einstigen und neuen Glanz, eine aufstrebende Stadt, die ihre Geschichte nicht vergisst. Porzellan-, Wein- und Ledermessen fanden hier statt. Heute residiert hier vor allem Gastronomie, gehobener Einzelhandel und natürlich der berühmte Auerbachs Keller. Am Mittwochabend ist ein Kunstraum hinzugekommen: Im ersten Stock wurde das Mädler Art Forum eröffnet.

OBM schlägt Bogen zurück zum Gründer der Passage

Als erste Ausstellung sind auf rund 250 Quadratmetern Werke des in München geborenen Malers Ernst Stadelmann (1894–1972) zu sehen. Oberbürgermeister Burkhard Jung schlug in seinem Grußwort den Bogen zurück zum Gründer der Passage. Stadelmann war der Ehemann von Vera Stadelmann-Mädler (1902–2004), der jüngsten der fünf Töchter des kunstsinnigen Leipziger Kofferfabrikanten Anton Mädler, dem Erbauer.

Aus Leipzig in die Welt – und zurück

Vera lebte in den 30er Jahren in Paris. 1938 lernte sie dort den expressionistischen Maler Stadelmann kennen. Er besaß ein Atelier in Paris, wo er die Wintermonate verbrachte. Claudia Stadelmann (1943–2012), die gemeinsame Tochter, gründete die Stadema-Stiftung. Diese wiederum ist Initiator des neuen Kunstraums. Eine Familiengeschichte, die aus Leipzig in die Welt führte – und nun zurückkehrt.

Fokus auf „Expressivem Realismus“

Wechselnde Ausstellungen mit dem Fokus auf „Expressivem Realismus“ sollen im Mädler Art Forum stattfinden, zudem Führungen und Workshops, auch für Kinder. Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner verwies in seiner Einführung in die Malerei Ernst Stadelmanns auf deren Spannungsverhältnis zwischen Figuration und Abstraktion und auf die Malerei der Neuen Leipziger Schule, die sich in einer ähnlichen Polarität entwickelt habe.

Ein Wanderer zwischen Welten

Ernst Stadelmann wurde an der Akademie der Bildenden Künste in München ausgebildet, ging dann in die Welt. „In Italien beginnend, über Jahre in Südafrika bis zur Rückkehr nach Europa, gibt die Ausstellung einen Einblick in seine künstlerische Entwicklung, die von der Neuen Sachlichkeit über den Expressiven Realismus bis zur Gegenstandslosigkeit reicht“, schreiben die Initiatoren.

Die Werkschau mit 47 Ölbildern wird bis zum 29. März unter dem Titel „International Colour – Wanderer zwischen den Welten“ gezeigt (geöffnet Mi–Sa, 14–18 Uhr, freier Eintritt).

Von jkl