Neuer Leipziger Jugendchor gibt erstes Konzert im Kupfersaal

Leipzig

Im November 2019 haben Diana Labrenz (44) und Richard Leisegang (35) zu einer Chor-Neugründung aufgerufen. Leipzig sollte einen Jugend Pop- und Jazzchor bekommen. Denn obwohl die Chorlandschaft in der Musikstadt vielfältig ist, fehlte ein entsprechendes Chor-Angebot für junge Menschen bisher. Inzwischen hat sich das geändert. „Nach dem Vorsingen zählen wir jetzt 21 starke Sängerinnen und Sänger zwischen 13 und 20 Jahren“, erzählt Richard Leisegang, der selbst Sänger in der Vocalband Unduzo ist. Seine Kollegin und Mit-Chorleiterin Diana Labrenz ist ebenfalls Sängerin – in der Vocal-Pop-Band VOXID. Im Januar hat der neugegründete Jugend-Chor mit ersten Proben begonnen.

Tolle Energie auf der Bühne

„Es ist eine große Freude mit den Jugendlichen zu arbeiten“, sagt Richard Leisegang nach den ersten vier Proben. „Sie bringen eine tolle Energie, Leidenschaft und starke Stimmen auf die Bühne.“ Der Chor singt keine altbekannten Chorklassiker, sondern eigens für ihn arrangierte Stücke. Am Freitag hat er seinen ersten Auftritt im Kupfersaal. Beim Konzert der Vocalband Unduzo, die mit ihrem Bühnenprogramm „Schweigen Silber, Reden Gold“ auftritt, werden die jugendlichen Musiker zwei Stücke präsentieren: „Schatten“ von Hannes Wittmer, arrangiert von Tanja Pannier aus Berlin und „Scars to your beautiful“ von Alessia Cara, arrangiert vom Leipziger Daniel Barke. Die jugendlichen Chor-Mitglieder kommen überwiegend aus Leipzig, eine Musikerin lebt in Halle. Das jüngste Mitglied ist fast 13, das älteste 20 Jahre alt.

Ein gemeinschaftliches Projekt

Die Jugendlichen wollen nicht nur gemeinsam singen, sondern sich auch an den organisatorischen Belangen des Chors beteiligen. „Gerade sind wir dabei einen Verein zu gründen“, berichtet Leisegang. Bei einem Coaching von der Deutschen Chorjugend wurde beschlossen, dass Aufgaben wie Veranstaltungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen von den Chor-Mitgliedern selbst übernommen werden. Seinen nächsten großen Auftritt hat der Jugend-Chor beim Deutschen Chorfest im Mai. Zum ersten Mal findet das Fest in diesem Jahr in Sachsen statt. Der Chor wird nach und nach sein Repertoire erweitern und will dann regelmäßig auftreten. Es werden übrigens noch Sängerinnen und Sänger gesucht, weitere Vorsingen sind geplant.

Info: Der Jugend Pop- und Jazzchor Leipzig tritt am 7. Februar beim Bühnenprogramm von Unduzo „Schweigen Silber, Reden Gold“ um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Kupfersaal (Kupfergasse 2, 04109 Leipzig) auf. Eintritt: 18 Euro.

Von Lilly Günthner