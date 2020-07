Leipzig

Mit schnellen Schritten kommt Lucas Pohle auf die Nikolaikirche zu. Der neue Kantor ist gestresst, denn im Moment folgt ein Termin den nächsten. Das liegt daran, dass am 1. August der Orgelherbst beginnt – eine Traditionsveranstaltung, die Pohle erstmals organisiert.

Auf der Empore des Gotteshauses setzt er sich, in Hemd und Sakko, gekleidet an die Orgel. Intuitiv lässt der 34-Jährige seine Finger über die Tasten gleiten, während sein Blick auf die Noten von Felix Mendelssohn Bartholdys Sonate III geheftet ist. Eine Kostprobe, aus Pohles Repertoire. Während der vielen Veranstaltungen im Orgelherbst bis zum 31. Oktober, werden vor allem aber Stücke von Beethoven, Bach und dem französischen Organisten Louis Vierne aus den Orgelpfeifen ertönen.

Im März hat Pohle seine neue Stelle als Nikolaikantor angetreten. Kirchenmusikstudium in Dresden, Masterstudium an der Universität der Künste Berlin – beides „mit Auszeichnung“ abgeschlossen. Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe. Konzerte als Solist oder als Continuo-Organist im Ausland. Verschiedene Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen wie „Denn Silbermann wird aus dem Werck erkennt“. Bevor er nach Leipzig kam, war Pohle Kantor in Crostau. Musiknoten zeichnen schon immer seinen Lebensweg – sogar als er noch ein Kind war.

Er erinnert sich an die Christmette vor gut 30 Jahren, als er mit seiner Mutter in der Kirche seiner Heimatstadt Ebersbach die Stufen zur Empore erklomm. „Es ist eine wunderschöne Barockkirche, der Chor sang und die Orgel spielte“, erzählt der 34-Jährige. Es ist eine prägende Kindheitserinnerung. Später nahm er Klavierunterricht und sang viel in dem Wissen, dass er die Musik zum Beruf machen möchte. Nun erklimmt er die Stufen zur größten Orgel Sachsens, um selbst zu spielen. „Es ist eine bedeutende Stelle, ich trete in die Fußstapfen von Bach“, sagt er mit einem nachdenklichen Blick und einer gewissen Ehrfurcht in der Stimme.

Musik spiegelt Coronazeit wider

Obwohl er zurzeit im Stress ist, wirkt Pohle in den meisten Momenten ausgelassen. Er lacht viel und erzählt leidenschaftlich von der Musik, die die Besucher im Orgelherbst zu hören bekommen. In den Stücken des blinden Organisten Louis Vierne versteht er eine herbe und expressive Klangsprache, die fesselt. Louis Vierne, der 37 Jahre lang Organist in der Pariser Kathedrale Notre-Dame war, wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden, Beethoven 250, daher stehen diese beiden Musiker im Mittelpunkt der Veranstaltung. In ihren Werken wird oftmals der romantische Gedanke tiefer Verzweiflung hörbar, der später in ausgelassene Freude überspringt. Das spiegle die Coronazeit wider, sagt Pohle. „Die Musik greift die Stimmung auf, den Ernst und die Sorge, die wir verspüren, aber auch das Hoffnungsvolle, dass es wieder bergauf geht“. Beim Reden streicht er seine dunkelbraunen, mittellangen Haaren immer wieder hinter die Ohren.

Lucas Pohle improvisiert gerne. Quelle: André Kempner

„Organisten machen ihren Job so gut wie möglich“, erklärt er. „Die Musik hat so viel zu sagen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber Ich hoffe, dass ich die Menschen zu besseren Menschen mache. Wenn man sich auf die Musik einlässt, dann entspannt man sich und bekommt ein leichteres Gemüt.“ Dabei möchte er kein Organist sein, der alleine spielt, sondern mit Menschen gemeinsam musiziert. Daher bedauert der Kantor es, dass große Chorproben- und auftritte zurzeit nicht möglich sind.

Hört privat Instrumentalmusik

Mit der geballten Leidenschaft für Musik, die einem entgegen schlägt, wenn man sich länger mit Pohle unterhält, könnte man meinen, er beschäftigt sich 24 Stunden am Tag ausschließlich damit. „Ich habe noch zwei Kinder, da bleibt neben der Arbeit nicht mehr viel Zeit übrig“, sagt er und lacht. Wenn doch ein bisschen Zeit bleibt, liest er, wobei er vor allem Fachliteratur in die Hand nimmt. Er ist gerne in den Bergen unterwegs, geht wandern. Hört ein Kantor auch privat Kirchenmusik oder Klassik? „Wenn ich das tun würde, dann könnte ich mich dabei nicht auf etwas anderes konzentrieren. Ich würde darüber nachdenken wie die Stücke interpretiert wurden“, sagt er. Als Kind hörte er gerne die Prinzen und Bob Marley, jetzt ist es mehr Instrumentalmusik.

Am 1. August gibt der Musiker sein Debütkonzert in der Nikolaikirche – die Eröffnung zum Orgelherbst. Sein Konzert wird von Stücken Leipziger Komponisten geprägt sein: Ein Werk von Johann Sebastian Bach - Thomaskantor und „director musices“ in Leipzig; die Symphonische Fantasie und Fuge op. 57 von Max Reger und die Choralfantasie „Jesu, meine Freude“ von Sigfrid Karg-Elert, ebenfalls ein spätromantisches Orgelwerk. Während der zwei Monate Orgelherbst sind aber auch andere Kantoren und Musiker in der Nikolaikirche zu erleben. „Es ist wichtig, dass wir vor allem in dieser Zeit Kultur anbieten“, erklärt Pohle, „Es soll den Besuchern Trost und Freude schenken.“

Orgel Herbst 2020 1. August: „Jesu meine Freude“ Debütkonzert des neuen Nikolaikantors Lucas Pohle. Werke von J.S. Bach, S. Karg-Elert (Symphonischer Choral „Jesu, meine Freude“), M. Reger (Symphonische Fantasie und Fuge op. 57). 8. August: Sur le Rhin – Gonny van der Maten ( Niederlande). Werke von J.S. Bach, J.L. Krebs, L. Andriessen, L. Vierne. 15. August: Hommage à Ludwig van Beethoven – Salvatore Pronestì ( Italien). Werke von J.S. Bach, L. v. Beethofen, N. Ippolito, S. Pronestì, Improvisationen über Themen Beethovens. 22. August: Deutsche und französische Orgelromantik – Domorganist Johannes Trümpler ( Dresden). Werke von J.S. Bach, S. Karg-Elert (Passacaglia es-Moll), Louis Vierne (II. Symphonie e-Moll). 29. August: Toccata – Prof. Jörg Abbing ( Saarbrücken). Werke von J.S. Bach, C. Franck, L. Vierne, J. Guillou. 5. September: Hommage à Louis Vierne – Angela Metzger ( München). Werke von J.S. Bach, J. Guillou, L. Vierne (VI. Symphonie h-Moll). 12. September:Biblische Szenen – Mundharmonika und Orgel – Sr. Maria Wolfsberger ( Leipzig), chromatische Mundharmonika Domkantor Gerhard Noetzel ( Halle), Orgel. Werke von J. Wilson M. Wolfsberger, L. Vierne, S. Steinkogler, J. Moody. 19. September: Von Leipzig nach Paris – Nikolaikantor Lucas Pohle ( Leipzig). Werke von J.S. Bach, L. Vierne (V. Symphonie a-Moll). 26. September: Konzert zum Internationalen Drehorgeltreffen. Werke von G.F. Händel, W.A. Mozart, L. Cohen. 3. Oktober: Von Bach bis Bunk – Marienkantor Manfred Grob ( Dortmund). Werke von J.S. Bach, G. Bunk, O. Heinermann, J. Joulain. 10. Oktober: Allegro con Brio – Yeonju-Sarah Kim ( Seoul/ Salzburg). Werke von J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, M. Reger und L. Vierne (aus der III. Symphonie fis-Moll). 17. Oktober: Königlicher Glanz – Kreuzorganist Holger Gehring ( Dresden). Werke von J.S. Bach und L. Vierne (I. Symphonie d-Moll). 24. Oktober: Von Lettland nach Leipzig – Guna Kise ( Lettland). Werke von J.S. Bach, R. Dubra, R. Stivrina, P. Vasks, und L. Vierne. 31. Oktober: „Ein feste Burg ist unser Gott“ – Barockensemble St. Nikolai auf historischen Instrumenten Nikolaikantor Lucas Pohle ( Leipzig), Orgel. Orgelkonzerte von J.S. Bach und G.F. Händel, M. Reger: Choralfantasie „Eine feste Burg“ op. 27. Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr in der Nikolaikirche. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Am 26. September müssen 2 Euro bezahlt werden.

Von Nicole Grziwa