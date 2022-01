Leipzig

Sachsen ist noch mal davongekommen. Hätte bei der Entscheidung für das „Unwort des Jahres“ der „Spaziergang“ das Rennen gemacht, wären wieder alle Kameras auf den Freistaat gerichtet gewesen. Dabei gibt es hier Besseres zu sehen. Das demonstriert seit dieser Woche die Seite so-geht-saechsisch.de mit neuen Angeboten.

Nicht dass Sachsen es nötig hätte, sich gegen Geld anzubieten, doch da staunt sogar der unbestechlichste Heimatliebhaber, was alles geht. „So geht Sächsisch“ hilft als „Dachmarke des Freistaats Sachsen“ dabei, die „Vielfalt in Kunst & Kultur, in der Wirtschaft und dem Leben in Sachsen“ zu entdecken. Zum Beispiel den „Outdoor-Zweisitzer San Francisco“.

Bei der „unverwechselbaren Sitzkombination in Tropfenform“ spielt zwar ein recyceltes Rotorblatt eine tragende Rolle, was die sprichwörtliche Gemütlichkeit der Sachsen nur unvollständig spiegelt, aber für 1999 Euro kann man nicht alles haben. Die Mühle-Armbanduhr „Teutonia II“ der Rallye-Edition aus Glashütte jedenfalls nicht, denn die kostet 2250 Euro.

Pendelleuchte für den Zweitwohnsitz in Bautzen

Zu finden sind diese und viele andere Waren made in Freistaat seit dieser Woche im „So geht sächsisch.“-Onlineshop. Dort erfahren Kundin und Kunde: Menschen, die „San Francisco“ gekauft habe, kauften auch die „Fischer Wetterstation Cockpit – Edition Sachsen“. Wohl wegen der Verwandtschaft von Cockpit und Rotorblatt, ganz gewiss aber für 869 Euro. Da liegt die Vermutung, „regionale Spezialitäten, feinste Manufakturwaren und exklusive Geschenkideennäher“ seien vor allem für Gäste Sachsens, näher als eine innersächsische Affäre auf der „Outdoor-Liege Ibiza“.

Es geht ja darum, die regionalen Schätze der Welt zu zeigen. Geschäftspartnern wird ein „Ring Sächsischer Barock“ für 49 Euro angesteckt, Leute mit Zweitwohnsitz in Bautzen freuen sich über eine Pendelleuchte ab 249 Euro.

Kulturfreunde freuen sich über die Kategorie „Erlebnisse und Events“. Und sollten Kulturhäuser mal irgendwann wieder schließen müssen, bleibt immer noch der kuschlige Kissenbezug „Leipzig – Markkleeberger See“ für nur 19,90 Euro. Mit Sonnenuntergang und ohne Spaziergänger.

Von Janina Fleischer