„Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der ,Amerika’ und wartete auf den Schiffsjungen.“ Es steckt alles drin in diesem ersten Satz des neuen Romans des Schriftstellers Robert Seethaler.

Der Komponist Gustav Mahler (1860–1911) befindet sich auf der Überfahrt von New York nach Europa, es ist seine letzte Reise, wenig später stirbt er in Wien. Das Fieber schüttelt ihn schon länger. Woran er überdies krankt, was ihn schmerzt, ist das Unvollendete seiner Liebe, seines Lebens, seines Werks.

Flatternde Erinnerungen

Als er in New York an Bord geht, ist Mahler keine 50 und eine Legende. Den Ruhm bezahlt er „mit dem Desaster eines sich selbst verzehrenden Körpers“, um den sich nun der Schiffsjunge sorgt, während die 20 Jahre jüngere, des Wartens überdrüssige Alma, „schönste Frau Wiens“, und Tochter Anna ein paar Decks tiefer beim Frühstück sitzen.

„Der letzte Satz“ heißt dieses Porträt, in dem der 1966 in Wien geborene Robert Seethaler zügig das Schiffsdeck verlässt. Das „Stampfen der Motoren“ und „Brüllen des Meeres“ bilden aber weiter den Grundton, über dem Erinnerungen aufflattern wie die Vögel im Garten in den Bergen im Früher: „Ein Vogel hatte gerufen, in der Fichte hinter dem Komponierhäuschen. Sicher einer dieser kleinen rotbraunen, die man kaum zu Gesicht bekam und die von den Einheimischen Abholer genannt wurden, weil sie angeblich die Seelen der Gestorbenen heimbrachten.“

Treffen mit Freud

In Seethalers Weltbestseller „Der Trafikant“ (2012, später verfilmt) war es ein Pestvogel, er warnte vor Katastrophen. Und so wie dort im Jahr 1937 bekommt Sigmund Freud auch hier einen Auftritt. Mahler hat eine zweistündige Zugfahrt auf sich genommen, um den Analytiker in der niederländischen Stadt Leiden zu treffen. Sie reden über „kindlichen Schrecken des Verlassenwerdens“, Bedeutung von Arbeit und Gefährlichkeit von Zugluft. Mahler solle sich einen Pullover besorgen für die Rückfahrt, rät Freud. Und das war es dann auch schon.

Seethaler setzt die Schnitte zwischen Überfahrt und Erinnerungen grob: „Er musste an den Sommer vor drei Jahren denken ...“, heißt es dann, oder: „Er dachte an den Hof ...“ Die kurzen Szenen auf dem Meer spülen die Handlung ins Eigentliche. Musik spielt dabei als innere Kraft eine Rolle – oder als Ereignis.

„In der Dunkelheit konnte er ihre Anwesenheit fühlen, als sei sie ein Lebewesen, das atmete und dessen gewichtsloser Körper sich immer weiter ausdehnte, bis er das ganze Zimmer auszufüllen schien.“ Weil die Uraufführung seiner 8. Sinfonie 1910 heischend als „Symphonie der Tausend“ angekündigt wird, geht bei Mahlers ein Krug zu Bruch, so wütend macht ihn das „Jahrmarktsgeschrei“. An anderer Stelle sagt er, Musik brauche nichts und niemanden, sie sei einfach da.

Boten des Todes

Alles findet gleichzeitig statt in diesem Roman: Mahlers weiter Blick übers Meer und zurück auf die schmalen Fenster im Haus seiner Kindheit, Erschütterungen durch die Ehe-Krise, das Einstellen auf den Tod, der seine Fieber-Boten schickt.

Hinzu kommen die Gewissheit, Bedeutendes geschaffen zu haben für die Musik, auch als Direktor der Hofoper Wien. Eine zärtliche Freude an Töchterchen Anna steht neben dem Schmerz beim Gedanken an deren Schwester Marie, die an Diphtherie gestorben ist. „Es ist nicht richtig, an den Tod zu denken“, wehrt sich Mahler. Andererseits: „Selbst der Tod war nur eine Idee der Lebenden.“

Doppelte Einsamkeit

Biografische Fakten wechseln mit lebendigen Szenen wie dem Besuch bei Auguste Rodin in Paris, der eine Büste des Komponisten schaffen soll. Beide benehmen sich in herzlicher Abneigung unmöglich. Oft bleibt der Autor literarisch nur knapp über dem Berichteten, dann wieder verdichtet er das Erleben von Einsamkeit (als Genie wie als Sterbender) und Angst zu einer Vergeblichkeit, die sich vom historischen Vorbild löst und Seethaler zum Überbringen der Botschaft dient. Als Erzähler tritt er dann auf der Stelle.

Auch in seinem Buch „Das Feld“ (2018) bekommen die Stimmen der Toten „noch einmal Gelegenheit (...) gehört zu werden“. Zu hören gibt es in „Der letzte Satz“ vor allem das Empfundene. „Es gibt keine Worte für das Leben, keine für den Tod und keine für die Musik. Hör auf damit. Wo sollte das hinführen? Wenn er jetzt nicht aufpasste, drohte alles zu entgleiten.“

Seethaler lässt Mahler nicht entfliehen und nicht zur Ruhe finden. Diese Überfahrt endet mystisch, das letzte Wort hat der Schiffsjunge.

Robert Seethaler: Der letzte Satz. Roman. Hanser Berlin; 128 Seiten, 19 Euro

Von Janina Fleischer