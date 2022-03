Leipzig

„Die Montage sind ein knirschendes Gelächter aus einem für den Showeffekt und nicht aus Armut oder Geldmangel ungepflegtem Mund.“ Die Montage sind nicht von der Hand zu weisen, mit ihnen beginnt die Woche und findet kein Ende in Heike Geißlers Roman „Die Woche“. Vielversprechende Anfänge, die gefürchtet sind, weil man sich viel von ihnen verspricht. Gegen das Pflicht-Gefühl des Montags wirken andere Wochentage wie eine Kür. Weil sie eine Vergangenheit haben und die Abstände zur Zukunft kürzer werden. Montag ist der Termin der Demos und Gegendemos. Am Sonntag spielen Familien Karten, montags werden sie dann neu gemischt.

Aus Aufbrüchen entwickelt Heike Geißler die Stimmung ihres Romans, der am Montag erschienen ist. Es treten auf: die Ich-Figur, Begleiterin Constanze, der Tod, ein ungeborenes Kind und der Chor des kollektiven „Wir“. „Mein alter Gehorsam ist mein ganzer Besitz. Gehorsam, Scham, Angst, Enge“, sagt die Erzählerin. „Die Aussteuerkiste der proletarischen Prinzessin, sagt Constanze.“ Diese Kiste ist „im Zuge der sogenannten Wendewirren oder aus ganz anderen Gründen“ verlorengegangen oder in Vergessenheit geraten.

Das Politische am Rand eines Krieges

Es gibt immer drei Möglichkeiten: entweder, oder und beides. „Wir haben die Füße unter dem Tisch der Gegenwart platziert oder haben da Objekte abgestellt, die aussehen wie unsere Füße, unsere Beine.“ Meist streifen die Suchenden durch die Stadt, manchmal sind die Söhne der Erzählerin dabei, mit denen sie auswandern würde, träte eine Wehrpflicht in Kraft. „Meine Kinder werden Montag für Montag von den Demonstrationen eingepfercht, von Hubschraubern aus dem Schlaf gezogen, von Polizeiautos und Sirenen an Gefahren erinnert.“

Karten für „LVZ liest“ zu gewinnen Die Leipziger Buchmesse musste abgesagt werden, dennoch finden zahlreiche Lesungen statt, auch in der LVZ-Kuppel werden hochkarätige Autorinnen und Autoren begrüßt. Am 18. März sind Frank Müller (16 Uhr) sowie ab 20 Uhr in einer Lesenacht Heike Geißler, Ronya Othmann, Bettina Wilpert, Clemens Meyer und Takis Würger zu Gast, am 19. März lesen Imre Grimm (16 Uhr) und Bernd-Lutz Lange (20 Uhr). Karten (5 bis 18 Euro) gibt es über die Seite ticketgalerie.de und im LVZ Media Store im Peterssteinweg 19 ((Mo und Do. 9 bis 18 Uhr, Di., Mi., Fr. 9 bis 15 Uhr). LVZ-Abonnenten sparen bis zu 50 Prozent. Außerdem gibt es die Chance, zwei Karten für eine der Lesungen zu gewinnen: aktion.lvz.de/umfrage/lvzliest

Die Stadt, der Tag, die Woche nehmen ihr die Luft. Es ist erkennbar Leipzig, Wege führen nach Chemnitz, Dresden, Rom ... Der Spielraum der Flaneurin aber ist begrenzt vom Politischen am Rand eines Krieges. „Eine Starre wird uns auf den Rücken gebunden wie ein morscher Lattenzaun, aus dessen vertrockneten Pfählen rostige Nägel ragen.“ Heike Geißler findet starke Bilder für das Lebensgefühl der „Frau von 40 Jahren“.

Dabei verfügt sie über einen Witz, der es ihr und den Leserinnen und Lesern gestattet, immer wieder aufzulachen beim Nachdenken im Gehen, das Ende der Woche im Blick, als wäre es ein Ziel. Als Wahrnehmungsweise ist Humor immer anwesend, unübersehbar zeigt er sich in Constanzes Seminarangeboten zur korrigierenden Systemoptimierung: „Konstruktive Nervenzusammenbrüche für Anfänger*innen“ beispielsweise haben „Die Nerven zur Performance verlocken“ im Lehrplan und „Rhetorik und Semiotik des Zusammensturzes“.

Irritation beim Bachmann-Preis

„Wir sind verstörte Archivare“, schreibt Heike Geißler. „Ich gehe immer zugleich in Erinnerungen und in der Gegenwart herum. Ich kann die Zeitformen manchmal nicht unterscheiden. Ich trage manchmal die Vergangenheit in die Gegenwart und betrachte die Zukunft als erledigt.“ Die Wahrnehmung pulsiert so knapp unter der Haut, dass sie im Widerspruch aufbricht, sobald der Zeitgeist sie berührt.

„Wir gehen ins Fitnessstudio zu Deep Work, nehmen die Treppen, streben bessere Muskeln und mehr Ausdauer an. Wir wollen keine Waffen haben, aber Waffen sein“, schreibt Heike Geißler. Als sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt einen Ausschnitt aus diesem Roman las, war die Jury nahezu einig in ihrer Irritation über die Form und über das Auftreten der „proletarischen Prinzessinnen“, aber auch in der Einschätzung, dass der Text immer besser werde, je öfter man ihn höre.

Wer sich auf „Die Woche“ einlässt, erlebt einen Rausch

Den Ingeborg-Bachmann-Preis hat die Leipzigerin damals nicht gewonnen. Jetzt ist sie für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Im Nebeneinander von konkreter Wahrnehmung und Verallgemeinerung im Umgang damit bleibt Geißler einem Lebensgefühl auf der Spur. Und je tiefer sie hineinzieht in dieses Suchen und Erkennen, umso deutlicher wird: Die sich widersprechenden und einander vorantreibenden Sätze lösen eine Verstörung aus, die herausführen kann aus dem Chaos. Wer sich darauf einlässt, erlebt einen Rausch.

Wie in ihrem Buch „Saisonarbeit“ (Spector Books) über die Arbeit im Amazon-Logistikzentrum versteht es die 1977 in Riesa geborene Heike Geißler, Sachlichkeit und Poesie zum Gesellschaftsbild zu verbinden. Diese eine Woche bündelt Jahre. Feindliche Parolen und die Notwendigkeit, dagegen zu protestieren, haben Sinn gestiftet. Es hätte der „Deutlichkeit der Fahnen“ nicht bedurft, „um zu begreifen, wie wir miteinander leben wollen“. Genau darum geht es in diesem imponierenden Roman.

Info: Heike Geißler: Die Woche. Roman. Suhrkamp Verlag; 316 Seiten, 24 Euro

Heike Geißler: Die Woche. Roman. Suhrkamp Verlag; 316 Seiten, 24 Euro Quelle: Suhrkamp

Von Janina Fleischer