„Ich komme aus einer Welt – und ich denke, wir alle –, die mir nicht von mir erzählt hat.“ Das sagt Schauspieler Tucké Royale im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. Dort haben sich am Freitag 185 Schauspielerinnen und Schauspieler zu einem Manifest bekannt, in dem sie mehr Sichtbarkeit fordern für alle, die lesbisch sind, schwul, bisexuell,queer, nicht-binär und trans*.

Aus einer Welt zu kommen, die sie nicht abbildet – das ist auch die Lebensrealität der Schwarzen Protagonistinnen in Bernardine Evaristos Roman „Mädchen, Frau etc.“ Die literarische Verarbeitung der Fragen nach Identität und Privilegien verschafft Vergnügen und Bereicherung. Sie erweitert den Umgang mit diesem Thema der Stunde, das die Gesellschaft noch Jahre beschäftigen wird, um den Aspekt fesselnder Unterhaltung.

Zwölf Lebensgeschichten

Für „Girl, Woman, Other“, so der Originaltitel, wurde die 1959 in London geborene Bernardine Evaristo als erste Schwarze Schriftstellerin 2019 mit dem Booker-Preis ausgezeichnet – gemeinsam mit der Kanadierin Margaret Atwood (für „The Testaments“). Evaristo lehrt Kreatives Schreiben an der Brunel University London und ist stellvertretende Vorsitzende der Royal Society of Literature; in den 80ern war sie Mitbegründerin der ersten Theaterkompanie Schwarzer Frauen.

Das Faszinierende an diesem jüngsten ihrer neun Romane ist nicht allein die Vielfalt der zwölf Lebensgeschichten, die sie zum Porträt der Gesellschaft fügt. Es ist auch die Leichtigkeit, mit der sie deutlich macht, dass und wie alles zusammenhängt: miteinander und mit der Geschichte des Rassismus in Großbritannien. Evaristo ist Tochter einer englischen Grundschullehrerin und eines Schweißers nigerianischer Herkunft.

In vier Kapiteln treten zunächst jeweils drei Frauen beziehungsweise eine nicht-binäre Person verschiedener Generationen auf, die verwandt sind oder befreundet oder deren Wege sich beruflich kreuzen. Ihre Vorfahren sind eingewandert in das Land, in dem das gesprochene oder empfundene „Wir“ immer die anderen meint, die Weißen.

Eine weitere Besonderheit ist der Stil. In den einzelnen Abschnitten setzt die Autorin nur am Ende einen Punkt und überhaupt nur selten Kommas. Für einen neuen Gedanken beginnt sie eine neue Zeile. Mitunter mündet das in Poesie, und immer entwickelt die Logik des Rhythmus enorme Kraft. Die trägt zum Lesevergnügen bei wie die Alltagssprache der Figuren zur Wirkung.

Die „Nicht-Biederen“

Evaristo selbst nennt ihren Stil „Fusion Fiction“ und bezeichnet den Roman im „Spiegel“-Interview als „radikal experimentelles, Schwarzes, britisches“ Buch, an dem „nichts konventionell ist“. Mit ihrer Dringlichkeit nehmen die Geschichten vom Menschsein sofort gefangen.

Es beginnt mit Amma, lesbische Dramatikerin, die in ihrer Jugend als Störerin das Theater erobert hat, gemeinsam mit Komplizin Dominique, bis die in die Fänge einer dominanten Lesbe geriet, mit der sie in die USA ging, wo sie nun Frauen-Festivals organisiert. Das jüngste sollte ohne Trans-Personen stattfinden, was Dominique einen Shitstorm einbrachte, ausgelöst von der nicht-binären Person Morgan (früher Megan). „Von mir aus kannst du deine ganzen Nicht-Biederen hier einquartieren und sie selbst sein lassen“, sagt Urgroßmutter GG zu Morgan.

Jede Generation hat ihre Wahrheit

Nicht nur in dieser Szene bringt Evaristo eine bekömmliche Dosis (Selbst-)Ironie ins Spiel, die der öffentlichen Auseinandersetzung mit Gender-Themen so oft fehlt. Komik entwickelt sich aus der Diskurssprache der Crew, in der Gruppendynamik „multiethnischen Rumhurens“. Oder in der Weigerung der Aktivistinnen, sich weiter den Stress zu machen, für den andere sie vergöttern. Weiter die eigenen Privilegien zu checken, den Grad der Diskriminierung. Befreiungen gibt es hier in allen Größen. „Sie brauchte eine Viertelstunde, um sich zu befreien, und Spülmittel“, beschreibt knapp, wie Bummi ihren Ehering ablegt.

Jede Biographie hat ihre Umstände: die der Lehrerinnen und Hausbesetzerinnen, die der Schulabbrecherin, der Brokerin, der Bäuerin. Alle müssen kämpfen, erfahren Gewalt, keine gibt auf.

Jede Generation hat ihre Wahrheit. Ammas Tochter Yazz sucht nicht mehr die Kämpfe ihrer Mutter, die am Ende für ihr neues Stücks am National Theater bejubelt wird. Mit Ammas Premierenfeier im fünften Kapitel schlägt Bernardine Evaristo den Bogen zum Beginn ihres Roman. Dazwischen liegen 500 Seiten, die Muster plastisch und Gefühle nachvollziehbar machen, ohne sie erklären zu müssen (nur bei Megan/Morgan kommt sie am Aufklärungsgestus nicht vorbei). „Für Männer“, heißt es einmal, „ist das Leben so viel leichter, einfach nur, weil Frauen so viel komplexer sind.“

Bernardine Evaristo: Mädchen, Frau etc. Roman. Aus dem Englischen von Tanja Handel. Tropen Verlag; 512 Seiten, 25 Euro

