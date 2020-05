„Sein Reich“ – Jugendbuch erzählt von Reichsbürgern und Verschwörungsglauben

Leipzig

Was tun, wenn sich der neue Freund der Mutter als Alkoholiker entpuppt, und die Sommerferien beginnen, in der alle Freunde verreisen? Der 15-jährige Juri löst das Problem so: Er packt seinen Rucksack und zuckelt mit dem Regionalzug von der Großstadt in den Schwarzwald zu seinem Vater, den er zehn Jahre lang nicht gesehen hat.

Einen Vater, der im Keller Kisten stapelt, mit seltsamen Freunden verkehrt und ein Buch über die Mondlandung liest. Oder besser gesagt darüber, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat. Verschwörungstheorien eben.

Gut gebaute Spannungskurve

„Anfangs dachte ich, okay, wir können das trennen. Er macht seine Sachen, ich meine“, lässt Autor Martin Schäuble seinen Protagonisten im neuen Jugendroman „Sein Reich“ berichten. „Aber das geht so was von nach hinten los. Weil, ich schlafe schon im Bunker! Er zieht mich ja überall mit rein.“

Reingezogen wird Juri ins Reichsbürger-Milieu in einer Art Zeitraffer. Wenige Tage vergehen in Schäubles gut gebauter Spannungskurve vom ersten Kontakt mit kruden Theorien über die Nicht-Existenz der Bundesrepublik bis zum gewaltsamen Finale.

Juri findet trotz innerer Distanziertheit den Absprung nicht. Jeder Einblick, den er gewinnt, zeigt, wie eine schleichende Radikalisierung aussehen könnte, und wie viele Türen in die antifaktische Parallelwelt führen.

Grenzen verschwimmen

„Das ist tatsächlich die Gefahr“, sagt Schäuble. „Es finden sich dort Esoteriker, die sich für Energieströme interessieren, neben allen möglichen Anhängern von Verschwörungstheoretikern.“ Aktuell gedeihen Theorien rund um die Corona-Pandemie.

Die Grenzen verschwimmen, aber es gibt eine Gemeinsamkeit: „Menschen, die vorher Außenseiter waren, fühlen sich endlich ernst genommen.“ Deshalb hält Schäuble es für wichtig, mit abdriftenden Menschen aus dem Bekanntenkreis im Gespräch zu bleiben. „Das ist die einzige Chance, sie von ihrem Kurs abzubringen.“

Hoher Organisationsgrad

Im März hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Verein „Geeinte deutsche Völker und Stämme“ und seiner Teilorganisation „Osnabrücker Landmark“ erstmals eine Reichsbürger-Gruppierung verboten. Rund 19 000 Menschen zählt der Verfassungsschutz inzwischen dazu.

Dass die Zahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, hängt auch damit zusammen, dass genauer hingeschaut wird. Galten Reichsbürger, die ihren Pass abgaben und die Behörden nicht als Autorität akzeptierten, vor einiger Zeit noch als Spinner, rückt jetzt der hohe Organisationsgrad ins Blickfeld und der Schulterschluss von Apokalyptikern, Verschwörungstheoretikern, Neo-Nazis oder Prepper-Gruppen, die sich auf den „Tag X“ vorbereiten.

Gewaltbereitschaft steigt

Schäubles Buch befand sich bereits im Satz, als der Anschlag auf die Synagoge in Halle stattfand. Im Buch tauchen konkrete Taten nur als Verweise innerhalb eines Dialoges auf. Aber mit Biografien etwa der Attentäter von Christchurch oder von Köln, der die Oberbürgermeisterin Henriette Reker angriff, hat sich Schäuble auseinandergesetzt. Insgesamt zeigt sich, dass die Gewaltbereitschaft steigt.

Welche Tat die Reichsbürger des Romans geplant haben, bleibt der Fantasie der Leser überlassen. Die fiktive Waffenlieferung ins autarke Waldversteck aber ist realen Situationen abgeschaut. Schäuble zeigt Bilder von einem gut ausgestatteten Bunker, der in Franken entdeckt wurde.

Realistische Denkschablonen

Darum ging es Schäuble: Realistische Denkschablonen, Handlungen und mögliche Folgen auszumalen. Und das gelingt. Fragen kann man sich, auf den ersten Blick der Schwachpunkt des Buches, warum der Vater den Sohn gleich in die Geheimnisse einweiht. Das allerdings deckt sich mit Schäubles Recherche-Erfahrung: Wer glaubt, im Besitz der Wahrheit zu sein, glaubt auch, andere überzeugt zu haben.

Schäuble setzt sich immer wieder auf Basis intensiver Recherchen mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Vor zwei Jahren erschien sein Gedankenexperiment „Endland“, später in einer Theaterfassung am Schauspiel Hannover uraufgeführt. In dem Roman müssen sich zwei junge Männer in einem Deutschland zurechtfinden, das von einer rechtsnationalistischen Partei regiert wird. Damals hat Schäuble viel im AfD-Umfeld recherchiert.

Zwischen Faszination und Abscheu

Jetzt, unter Reichsbürgern, sei es noch einfach gewesen, deren Denken und Alltag kennenzulernen. „Viele sind von einem missionarischen Eifer getragen“, sagt Schäuble, der auch mit deren Angehörigen gesprochen hat, um sich ein Bild zu machen, was sich verändert, wenn der Partner oder die Eltern das bisher geltende Koordinatensystem verlassen.

Eine Situation, die Juri zwischen Faszination und Abscheu erlebt. Um schließlich, dramaturgisch geschickt zwischen zwei vorsichtigen Liebeleien verortet, zwischen die Fronten zu geraten.

Martin Schäuble: Sein Reich. Fischer KJB; 240 Seiten, 14 Euro

Von Dimo Rieß