Die Welt in seinen Liedern und Texten ist sonderbar und eindringlich. Geradezu alles ist da möglich, nur keine bürgerliche Normalität. Partner im Geiste sind für ihn bis heute François Villon, H.C. Artmann und in jedem Fall Daniil Charms. Als Jens-Paul Wollenberg 1986 aus dem Harz nach Leipzig kam, geflohen vor machtgewohnten Provinz-Genossen, war diese Welt bereits klar zu erkennen. Später wurden lediglich die Konturen deutlicher und die Details reichhaltiger.

Dieser Welt begegnet man im Buch „Sing Seufzer sing“, im September erschienen im Loewenzahn-Verlag, mit Grafiken vom Autor und einer CD. Eine Sammlung mit Lyrik, Prosa und Dialogen, allesamt in den letzten vier Jahren entstanden. Wollenbergs Welt ist zeitlos, und er zeigt sie aus der Sicht des Außenseiters, ausgesetzt der Übermacht der Institutionen. „Engverflochten wucherndes Gestrüpp/ Undurchschaubare Paragraphen, die nie schlafen“.

Alles für die Bühne

Er widersetzt sich allen mehrheitsfähigen Gepflogenheiten mit Hingabe und behauptet heiter: „Ich bin der schönste Feind der Zivilisation.“ Wollenberg ist ein in der Tat heiterer Rebell, freundlich aber mit deutlichem Spott. Mit Worten spielend geht er seinen Gedanken nach und gibt Einblick in seine Welt weit außerhalb des Koordinatensystems der täglichen Meldungen.

Seine Gedichte sind am ehesten formbewusst und fordern geradezu, vertont und gesungen zu werden. In seiner Prosa passieren unglaubliche Dinge, oder der Autor probiert das automatische Schreiben. Alles ist möglich. Die Dialoge hingegen neigen zum absurden Hin und Her. Bei der Lektüre wird klar: Was Wollenberg schreibt, ist genau genommen für die Bühne gedacht. Dort ist im Grunde auch sein Arbeitsplatz, denn er deklamiert nicht – er lebt seine Texte.

Das zeigt die dem Buch beigegebene CD in überzeugender Art. Von ihm selbst vorgetragen beginnen die Texte ein fröhliches, absurdes Eigenleben. Es entfaltet sich ein kunstvoller Budenzauber, der charmant dem Lauf der Dinge, wie wir ihn sehen, widerspricht.

Jens-Paul Wollenberg: Sing Seufzer Sing. Lyrik, Prosa, Dialoge. Loewenzahn; 103 S., 20 Euro

