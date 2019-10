Neues Academixer-Programm mit einer Fülle an Spielideen

Leipzig

Die „Drei Damen vom Grill“ im Fernsehen waren gestern. Heute gibt’s, der Zeit angepasst, drei Kolleginnen vom Bau. Zu erleben sind die jetzt auf der Academixer-Bühne in der neuesten Produktion des Kabarett-Theaters. Schlicht und einfach„Kolleginnen“ heißt das Stück. Am Sonntag war Premiere. Regie führt Armin Zarbock.

Der ja nun in Leipzig nicht nur, aber vor allem als Theaterschauspieler bekannt ist. Was insofern eine gute Nachricht ist, als dass man „Kolleginnen“ das anmerkt – kommt doch die Inszenierung mit einer auffälligen Fülle an Spielideen daher. Also Spielideen, die funktionieren, um genau zu sein. Soll heißen: „Kolleginnen“ gibt seinen drei Titelheldinnen eben nicht nur was zum Aufsagen, sondern auch ganz hübsch was zu tun.

Aber wie kann es auch anders sein, auf so einem großstädtischen Bau-Boom-Großbau, dem die drei als Pragmatikerinnen-Polier-Planungs-Team vorstehen. Und dabei nicht nur als Freundinnen dicke Tinte sind, sondern auch genau wissen, wie der Hase so läuft. Also mit den Arbeitern aus Sonstwoher, die da draußen für einen Witz von Lohn knuffen – und mit jenen jovialen Herren im Anzug, die auch dafür verantwortlich sind. Zeit für etwas zivilen Ungehorsam.

Humoristische Fertigteil-Konstruktion im ersten Viertel

Eine gewisse Weile braucht es dann allerdings schon, bis sich die „Kolleginnen“ warm gelaufen haben. Zumal im ersten Viertel zeigt sich die Inszenierung immer wieder mal als humoristische Fertigteil-Konstruktion in darstellerischer Rohbau-Qualität. Man kann es gut an diesen ganz bestimmten Witzen festmachen, die sich durchs Geschehen ziehen: „Was ist der Unterschied zwischen einem Tischler und Holz? – Holz arbeitet.“ Okay, ist altes Holz, aber arbeitet noch. Weit arbeitsscheuer ist dann der hier: „Geht ein Maurer an einer Kneipe vorbei.“ Hm. Wird dann aber noch getoppt von: „Sagt ein Immobilienhändler die Wahrheit.“ Kann man eigentlich bloß noch hinzufügen: „War im Kabarett und hab mich schlappgelacht.“

Nur wäre das im Falle von „Kolleginnen“ dann aber doch unangemessen. Denn tatsächlich fängt man zusehends an zu lachen, nimmt das Bühnengeschehen Fahrt auf; konturieren sich zumal die Texte (im Wechsel von einer Heerschar Autorinnen und Autoren verfertigt), Stück für Stück nicht nur pointierter, sondern auch galliger. Stellvertretend seien zwei herrlich ätzende, monologische Auskotz-Tiraden gegen „Mammiblogs“ (Text: Florian Hacke) und moderne Stadtarchitektur („Glas brennt nicht“, Text: Tobias Kunze) genannt.

Ein Ruck-Zuck-Abba-Musical

Und sagen anfänglich Carolin Fischer, Nadja Petri und Heike Ronniger ihre Texte lediglich auf (was, nur um es erwähnt zu haben, nicht nur an den Texten liegt), schwingen sich die drei bald zunehmend ein. Aufeinander im Spiel – und in ihre Rollen als Andrea (Fischer), Franzi (Petri) und Cordula (Ronniger). Drei Frauentypen, die sich darüber als taff, verschroben und gewitzt entpuppen. Und selbst bei partieller Weltfremdheit nicht nur fest im Leben stehen, sondern auch bald eine gewisse kriminelle Energie entwickeln. Natürlich im Namen einer guten Sache.

Die Sache unterm Strich gut gemacht hat somit auch Armin Zarbock. Sind Handlung und Darstellerinnen erst einmal in Bewegung und Spiel, weiß Zarbock beides gut am Laufen zu halten. Kleine Gesten, kleine Running Gags, ein paar flinke Rollen- und Szenenwechsel und die Gesangseinlagen zur gewitzten Musik Enrico Wirths helfen dabei. Wie auch ein Ruck-Zuck-Abba-Musical. Und die hübsch sozial-sentimentale Utopie vom funktionierenden Widerstand am Wohnungsbaumarkt.

„Kolleginnen“ wieder am 12. Oktober, 16 und 20 Uhr, 28. Oktober, 20 Uhr, 1. November, 20 Uhr, 2. November, 16 und 20 Uhr, sowie ab Dezember bei den Academixern, Kupfergasse 2, Eintritt 16 bis 26 Euro

Von Steffen Georgi