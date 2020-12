Neues Album: Leipziger Duo erkundet das „Geheimnis der Welt“

Leipzig

Sie begleiten einander, geben und nehmen sich gegenseitig Raum und verbinden sich zu einer Melodie: die gleichermaßen ausgeprägten tiefen und hohen Töne des Stücks „In The Secret of the World“ von Komponist Sef Albertz und Pianistin Anna-Maria Maak. Das Stück ist titelgebend für das zweite Album des Duos, das im Frühjahr 2021 erscheinen soll. Noch bis zum 22. Dezember läuft zur Finanzierung eine Crowdfunding-Aktion.

Die beiden sind nicht nur in der Kunst, sondern auch im Leben ein Paar. Albertz ist studierter Ingenieur und Komponist. Seine Partituren sind präzise, seine Partnerin spielt vom Blatt – und doch formen sie in der Musik jedes Mal aufs Neue ihre gemeinsame Kunst. „Ich erfasse die Essenz von Sefs musikalischer Sprache über die Jahre immer klarer“, sagt Maak. „Es gibt Stellen in seiner Musik, an denen ich genau weiß, welche Unruhe, tiefe Kraft oder Freude die Noten gesetzt hat.“

Seit 15 Jahren in Leipzig

Jenseits der Musik unterhalten sie sich auf Deutsch oder Spanisch, Albertz’ venezuelanischer Muttersprache. Seit 15 Jahren leben und arbeiten die beiden in Leipzig. Nach dem Studium in Münster habe sie „die Musiktradition der Stadt gerufen“, erzählt das Paar.

Einen Schlüssel zum namensgebenden Geheimnis der Welt bietet das Piano-Album nicht, kann es auch nicht bieten. Vielmehr nimmt das Titelstück den Zuhörer an die Hand, führt ihn auf unvorhergesehenen Pfaden an den Rand des eigenen Horizonts und ein Stück darüber hinaus, so die Verheißung. „In The Secret of the World“ trägt die Prägung der letzten beiden Jahre. Kein Zufall, dass das bisher komplexeste Werk des 49-Jährigen im Corona-Jahr entstanden ist und den Kern des Albums bildet.

Frei von Furcht

Um das Titelstück herum sind die übrigen Stücke mit einer Gesamtlänge von rund einer Stunde arrangiert. Trotz Pandemie ist das Musiker-Duo frei von Furcht, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. So sind nicht nur das Erbe der Beatles-Popmusik und des argentinischen Tangos von Astor Piazzolla in die Platte eingewoben. Auf Initiative von Albertz sind die ersten Solo-Piano-Stücke des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki entstanden, die Maak interpretiert.

Basis für die Album-Finanzierung ist besagte Crowdfunding-Kampagne auf dem Portal startnext.de, das Ziel von 12 000 Euro ist inzwischen erreicht. Als Gegenleistung für Geldgeber bereitet das Duo zusammengestellte Dankeschön-Pakete vor, darunter eine signierte CD, Instrumentenunterricht, Privatkonzerte und personalisierte Kompositionen.

Ziel ist erreicht

Anna-Maria Maak ist glücklich über den Zuspruch. Der hilft, auch das ideelle Ziel zu erreichen: „Als Musiker bewegen wir uns in der Welt des Unbegreiflichen. Wir können den Zuhörer durch Stimmungen und letztlich ins Positive führen.“

Von Nadja Häse