Neues Buch von Clemens Meyer in Leipzig kaum zu bekommen

Leipzig

Leser sind enttäuscht: Am Dienstag ist Clemens Meyers neues Buch „Nacht im Bioskop“ erschienen und hat am gleichen Abend Buchpremiere im Literaturhaus Leipzig gefeiert. Die war nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt– es wurden auch 47 Bücher verkauft, wie Verleger Michael Faber berichtet. Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte: In Leipziger Buchhandlungen war die Neuerscheinung bis Mittwoch noch nicht zu bekommen. Buchhändler hoben die Hände. „Nacht im Bioskop“ hätte am Dienstagvormittag ausgeliefert werden sollen, sagt Faber. Aber: „Die Buchhändler nutzen unterschiedliche Bezugswege, die kürzesten gehen innerhalb 24 Stunden, die längsten bis zu drei Tagen.“ Bis Mittwoch konnte der Großhändler, die Koch, Neff & Volckmar GmbH (KNV), nicht wie gewünscht liefern – weil er schlicht vom Auslieferer, der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft (LKG), noch keine Ware bekommen hatte.

Anzeige

Das ist inzwischen geschehen. Ab Donnerstag soll Clemens Meyer neues Buch in den Läden liegen, spätestens am 31. August. Dort wird es sehnsüchtig erwartet. Die Vorbestellungen der Buchhändler lagen, so Faber, bei „leicht über 1000 Exemplaren, das ist für unsere Verlagsgröße eine sehr gute Zahl“.

Von lvz