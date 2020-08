Neues Hygienekonzept: Bald wieder über 1200 Besucher im Leipziger Gewandhaus?

Prag/Leipzig

Auf der Karlsbrücke tanzen die Glühwürmchen, immerhin: Denn Touristen, die sich im Sound der Akkordeonspieler, Dixieland Kapellen und Kammerorchester wiegen könnten, sind rar. Wer hier um 22 Uhr mit Pragbesuchern Geld verdienen will, verkümmert zum Alleinunterhalter. Noch. Denn nur eine Brücke weiter ist gerade eine kleine Kulturrevolution ausgebrochen: Die tschechische Philharmonie hat im Rudolfinum ihre neue Saison eröffnet, mit Gustav Mahlers 4. Sinfonie – einem epochalen Werk, dessen Aufführung derzeit in Leipzig, in Deutschland undenkbar wäre.

„Wir können im Gewandhaus 50 oder 55 Musiker auf die Bühne setzen, mehr geht nach den derzeitigen Vorschriften nicht“, skizziert Bernd Schöneich, der technische Direktor des Hauses, das Leipziger Problem. Die Folge: der Spielplan muss sich an Haydn, Beethoven oder Mozart ausrichten, für die groß besetzte Sinfonie fehlt der Platz.

Prag : Keine Auflagen fürs Orchester, Maskenpflicht fürs Publikum

Ganz anders in Prag – Orchestermanager Robert Hanc: „Es gibt hier kein Limit. Bruckner, Mahler, da haben wir keine Auflagen , wir können so viele Musiker auf die Bühne setzen wie es das aufführende Werk erfordert.“ Hanc erwartet, dass das Publikum dafür andere Vorschriften akzeptiert: Im Konzerthaus besteht für Besucher Maskenpflicht, auch während der Aufführung.

Dabei ist das Tragen der Maske in Prag sonst nur in der Metro vorgeschrieben. Wer trotzdem mit Mund-Nasenschutz in der Stadt zu sehen ist, gibt sich als Deutscher zu erkennen. Die unter dem Corona-Touristenschwund leidende Stadt zeigt sich betont locker, die Oper spielt ab Ende August wieder richtige Opern, in den Kirchen wird gesungen.

Dabei spielen sich Szenen ab, die Karl Lauterbach in den Wahnsinn treiben könnten: Im Clementinum, während des hauptsächlich von Touristen besuchten Mozart-Smetana-Vivaldi-Programms, trifft die Sopranistin selten die richtigen Töne, dafür aber das Publikum. Die Dame steht direkt an der ersten Stuhlreihe und befördert ihre Aerosole lächelnd in den Kirchenraum.

83 Musiker auf dem Podium

Beim Mahler-Abend bleiben zumindest die ersten beiden Reihen frei. 83 Musiker haben auf dem Podium Platz gefunden, das allerdings kleiner ist als das im Gewandhaus. Und Mahlers 4. gibt den perfekten Soundtrack genau für diese Szenerie: die irreführende Leichtigkeit, die heiteren Versatzstücke, immer wieder von Dissonanzen gebrochen. Hinter jedem Tanzschritt grinst der Tod, und Semyon Bychkov kostet diese musikalischen Abgründe mit seinem Orchester aus.

Es gibt im Rudolfinum keinerlei Sicherheitsabstände zwischen Besuchern oder Musikern, und an der Bar herrscht dichtes Gedränge, was bei den nächsten Konzerten noch größer wird. Orchestermanager Robert Hanc: „Im Moment dürfen nur 500 Besucher in die Konzerte, ab September werden es 900 sein, wenn wir die Situation an den Ausgängen steuern können.“

Gewandhaus : Bald können wieder bis zu 1255 Besucher in den Saal

Zumindest in diesem Punkt ist Leipzig schon weiter. In der vergangenen Woche hat die Stadt ein Konzept abgesegnet, das im Gewandhaus bis zu 1255 Besucher zulässt, die die Konzerte sogar ohne Maske verfolgen dürfen. Grund für diese überraschende Lockerung ist die Belüftungssituation im Konzertsaal. „Wir schalten die Umluft ab, und jeder Sitz hat eigene Düsen. die dort austretende Frischluft bildet einen Vorhang, der die Reihe dahinter abschirmt“ erklärt, Bernd Schöneich. Die Konsequenz: Es müssen beim Kartenkauf keine Reihen mehr freigelassen werden, nur innerhalb einer Reihe wird es abstandsgewährende Freiplätze geben. Garderoben und Bars bleiben aber zu, und bis der Gast seinen Platz im Saal erreicht, muss er Maske tragen. Folge des neuen Konzeptes: Es wird in der nächsten Zeit noch Karten für die eigentlich ausverkauften Septemberkonzerte geben.

Zwei Virologen, drei Meinungen. Zwei Städte, drei Stunden getrennt

Zwei Virologen, drei Meinungen. Zwei Städte, drei Stunden getrennt, mit unterschiedlichen Lösungsversuchen, deren Ausgang offen ist. Wenn sich das Infektionsgeschehen wieder ändert, wird natürlich reagiert, in Leipzig wie in Prag. Und wer die Reise in die Goldene Stadt plant, muss ab September auch im Bus oder Bahn wieder Maske tragen. Vorsorglich, weil durch Schulbeginn und Urlaubsende mit größeren Menschenbewegungen gerechnet wird. Corona jedenfalls hat für den Pragliebhaber auch gute Seiten: keine Selfie-Schwärme an Kafkas Grab, wenig Betrunkene in den Biergärten. Schlecht fürs Geschäft, aber in der Stadt lässt sich wieder atmen – bei Preisen wie vor 20 Jahren.

Nach dem Chen Reiss ihr Sopran-Solo vom himmlischen Leben engelsgleich ausgesungen hat, lässt Mahler das Werk mit einem lang gezogenen Kontrabass E im Pianissimo verschwinden. Es gibt keine ungebrochenen Freuden, aber Standing Ovations für alle Beteiligten. Wohl auch für den Versuch, Normalität zu simulieren.

Saison-Auftakt im Gewandhaus: 12. /13. September: Saisonstart mit dem Großen Concert unter der Leitung von Andris Nelsons mit Krystian Zimerman (Klavier), Werke von Beethoven in der Reihe „Fokus: Beethoven zum 250. Geburtstag. 17./18./19. September: Herbert Blomstedt (Gewandhauskapellmeister von 1998 bis 2005) dirigiert anlässlich des 100. Geburtstages von Václav Neumann (Gewandhauskapellmeister von 1964 bis 1968). Es sind für alle Konzerte noch Karten erhältlich, derzeit jedoch nur für September und Oktober. Die Gewandhauskasse (Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr) und das Servicebüro Abonnement (Mo–Fr 12–18 Uhr) sind ab 1. September 2020 wieder für Publikumsverkehr geöffnet; Tel 0341 1270280

