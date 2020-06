Leipzig

Dem Prinzip Improvisation des Jazz ist eine gewisse Kurzlebigkeit der Bands, die ihn ausüben, geschuldet. Vielleicht sind ja Kreativität und Routine schwer vereinbare Gegensätze. Immer neue Spielpartner werden für sich wandelnde Ideen gesucht. Ohnehin agiert jeder der Protagonisten schon aus Gründen des Überlebensdrucks in mehreren Konstellationen.

Nils Wogram, der aus Braunschweig stammende und in der Schweiz lebende und lehrende Posaunist vom Jahrgang 1972, ist da keine Ausnahme. Vielleicht aber glaubt er ein bisschen mehr als andere an feste Bands. Eine ganze Weile schon gibt es sein Nostalgia Trio – allerdings mit gelegentlich wechselnden Mitspielern –, in dem die Hammond Orgel fauchend und swingend eine tragende Säule gibt. Bei allem Innovationsgeist nämlich ist Nils Wogram fester als viele andere in der Jazzhistorie verwurzelt.

Musiker aus aller Welt

Das hört man auch seiner zweiten Band an, dem Quartett Root 70, das auf eine bemerkenswerte Bandgeschichte zurückblickt: Vor 20 Jahren erschien das erste Album dieser konstant gebliebenen Combo, deren Protagonisten aus recht unterschiedlichen Weltgegenden kommen.

Altsaxofonist Hayden Chisholm und Bassist Matt Penman stammen aus Neuseeland, Schlagzeuger Jochen Rückert aus Köln lebt seit einem Vierteljahrhundert als US-Staatsbürger in New York. Inzwischen liegen acht CDs vor, eine ergänzt um drei Streicher, und alle halten sie die Höhe. Die meisten sind auf Wograms eigenem Label nwog erschienen.

Editorische Meisterleistung

Undogmatisch schön spielt diese Band mit den Traditionen. Bebop schimmert durch in den pfeilschnellen Interaktionen, mit denen die Themen gedreht und gewendet werden. Cool Jazz hört man vor allem im Altsaxofon Chisholms, der die milden Melodiegirlanden von der Westküste weiterziseliert. An Free Jazz mag man denken bei Wograms um Multiphonics erweiterten Spieltechniken, die er nie prahlerisch vor sich herträgt, sondern organisch in den Fluss der Ereignisse einbindet.

Beweglich, detailscharf, voller Charme und Leichtigkeit sind Root 70 zu einer Band der Superlative geworden. Und also können sie zum Bandgeburtstag auch eine Schatzkiste unter die Leute bringen. Die ist eine schön gestaltete editorische Meisterleistung.

Songbook und Videos

Alle acht CDs enthält sie, ein Fotoalbum mit Höhepunkten aus der Bandgeschichte, das mit Streichern aufgenommene Album „riomar“ auch als Vinyl und mittendrin in der Wunderpackung beinhaltet ein Stick das Songbook nebst Noten und Berge von Videos.

Eine Bilanz ergibt das, die sich im Wortsinn sehen lassen kann. Klingen kann das mal wie der Soundtrack zu einem Film noir, dann wieder wie eine Bond’sche Verfolgungsjagd, aufgeladen mit dem Hintersinn eines Hitchcock. Stets ist das wie eine Jazz-Lehrstunde im Gruppenspiel, hinzelebriert als Blicke zurück nach vorn.

Root 70: 2000–2020. nwog records.

Von Ulrich Steinmetzger