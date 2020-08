Neues Leipziger Label DRAN plant „Connewitzer Welttournee“

Leipzig

Antizyklisch investieren! Dazu rät das kleine Handbuch für den Börsenguru. Das kennt man auch in Leipzig, und so haben, während in der Popszene alles darniederliegt und ängstlich einer zweiten Welle entgegenfiebert, ein paar unverbesserliche Optimisten ausgerechnet jetzt ein Label ins Leben gerufen. DRAN heißt es.

Dabei ist auch für die beiden Gründer der Lockdown ein Knockdown. Für Jörn Drewes steht in den Sternen, wann sein Kultclub Ilses Erika wieder öffnen kann; Musiker und Autor Uwe Schimunek trafen die abgesagten Lesungen über Monate existenziell. Doch beide haben mit anderen Mitstreitern die erzwungene Pause genutzt, Dinge anzupacken, die ihnen lange vorschwebten, aber im Alltagsstress immer wieder geschoben wurden. Das Ergebnis ist das neue Label.

Verwirklichung ohne Denkverbote

Das sieht natürlich sehr viel anders aus als die landläufigen Vorstellungen von einer „Plattenfirma“. Die Produktion physischer Tonträger steht hier nicht im Mittelpunkt, so etwas wird es allenfalls in Einzelfällen geben, dann vor allem in Form von Vinyl. Hier ist vielmehr ein lebendiger Ideenpool im Werden, eine offene Arbeitsgemeinschaft mit Lust an Verwirklichung ohne Denkverbote: Alles geht. Natürlich um Musik. Ihre Produktion, den Diskurs darüber, ihre Veröffentlichung und Verbreitung.

Es geht um die Kunst, die darum herum entsteht, etwa in Form von Videos oder Cover-Artwork. Man interagiert, covert und remixed einander, ermutigt sich zu neuen Wegen. Und es geht natürlich um Live-Realisierung, wenn es denn irgendwann einmal wieder auch jenseits des Sommers geht. Hier wird die gute alte Ilse den Nukleus bilden, die Pläne indes reichen weit darüber hinaus.

Erste Veröffentlichungen

Die ersten Veröffentlichungen des neuen Labels waren die Streaming-Konzerte im Club, unter vielen anderen mit Jörn Drewes’ aktueller Band namens Widerstand der Dinge. Im Juli gab es eine sehr hörenswerte EP von Centaur namens „Vivid Dreams, Pleasently“: Leipziger Indie mit erheblichem Popappeal bei ordentlicher Schräglage. Unbedingt reingehört werden sollte auch in den Remix der Single „Boys“ von KNDNSTR, dem Projekt von Uwe Schimunek. Seine „richtige“ Band, Bungalow 4, wird auch bald bei DRAN vertreten sein.

Aktuelle Veröffentlichung des Labels ist ein komplettes Album des Projekts Mallorca um den gebürtigen Briten Oli Meisel, einigen bekannt von den Shandy Mandies. Sie stehen nicht nur zu ihrem provokant suchmaschinenunfreundlichen Namen, sondern erteilen allen eventuell aufkommenden Gedanken an einschlägige Prollfestivitäten eine sonore Abfuhr. Die Texte sind deutsch, für Meisel besonders reizvoll, weil dies trotz akzentfreier Beherrschung eben nicht seine Muttersprache ist, was ihm Raum für kantige Bilder und Assoziationen gibt. Er nennt das Ganze kühn „Future-Schlager“ – eine leicht schrammelige, am Ende ebenso Brit-Pop- wie Oldschool-Punk-getränkte Indie-Kiste. Knackige Songs mit erheblichem Suchtfaktor, ein Akkord pro Stück reicht aus.

Große Tournee durch kleinen Kosmos

Sowas lebt natürlich vor allem live. Das lassen sich die DRAN-Macher auch nicht nehmen und blasen zur Record-Release-Tour entlang Leipzigs heißester Meile: Am 28. August ist Start im Whispers-Plattenladen, am 29. wird das Hotel Seeblick gerockt, tags drauf findet die Connewitzer Welttournee ihren ganz gewiss umjubelten Abschluss im Ilses-Erika-Biergarten. Alles kostenlos und draußen, mit dauerzirkulierender Luft. Daran hätte auch Herr Drosten seinen Spaß.

Die Musik und weitere Infos gibt’s auf www.dran-musik.de.

Von Lars Schmidt