Leipzig

Sieben Folgen mit sieben Künstlern wurden produziert, sechs werden vorerst ausgestrahlt. Die siebte liegt auf Eis – die mit Gil Ofarim als Gast. Nach der Aufzeichnung Anfang Oktober wollte der Künstler im Hotel The Westin in Leipzig einchecken. Dabei erlebte er einen schweren Vorfall von Antisemitismus, behauptet der Sänger – und löste einen weltweiten Eklat aus. Es geht um das neue Musikformat „Playlist of my Life“, das der MDR produziert hat. Ab Samstag wird es spätabends kurz vor Mitternacht in der ARD gezeigt. Solange die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht abgeschlossen sind, werde die Folge mit Gil Ofarim nicht ausgestrahlt, sagte eine Sprecherin des MDR.

Zeitreise zurück in die Jugend

Gastgeber sind Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (42) und Musiker Gregor Meyle (43). Sie befragen in jeder Folge einen angesagten Kollegen oder eine Kollegin, welche Musik für sie in ihrer Jugend prägend war und sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Dabei wurden einige Überraschungen zutage gefördert: „Yvonne Catterfeld stand mit ihrer Clique auf Heavy Metal. Und Laith Al-Deen war als Breakdancer unterwegs“, verrät Gregor Meyle. „Großmeister wie Michael Jackson haben uns aber alle verbunden“, ergänzt Jeanette Biedermann.

Tränen bei Westernhagens „Freiheit“

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle mit ihrem Gast Annett Louisan (Mitte) in der Musiksendung „Playlist of my Life“ Quelle: MDR/Sven Lehmann

Gäste der ersten Staffel sind Yvonne Catterfeld (42), Daniel Donskoy (32), Laith Al-Deen (50), Annett Louisan (44), Lotte (26) und Cassandra Steen (42). In den 30-minütigen Sendungen wird geredet und musiziert. Die beiden Gastgeber singen für ihren Gast einen Überraschungssong im Duett, und der Gast singt einen Überraschungssong für die beiden Moderatoren. Bei Annett Louisan beispielsweise war das Westernhagens „Freiheit“. „Das war der Moment, an dem ich ganz doll weinen musste“, verrät die aus Ostberlin stammende Jeanette Biedermann. „Der Song hat mich sofort wieder in die Zeit zurückgebracht, als meine Eltern mit mir über die Prager Botschaft in den Westen geflüchtet sind, damit ich in Freiheit aufwachsen kann. Damals war ich neun Jahre alt.“

Sängerin Lotte spricht über Einsamkeit

Gregor Meyle als behütetes Westkind, das „im Pumuckl-Schlafanzug vorm Fernseher gesessen hat“, fand es spannend zu erfahren, welche versteckten Botschaften gerade DDR-Künstler in ihre Songs packten. Das Format „Playlist of my Life“ wurde im vergangenen Herbst in Studio 3 der Leipziger Media City aufgezeichnet – ohne Publikum. Dennoch entstanden intensive Gespräche unter Kollegen, geprägt von gegenseitiger Neugier. So spricht die 26-jährige Sängerin Lotte sehr emotional über das Thema Einsamkeit, über ihre Angst, sich zu binden und verletzt zu werden. Die späte Ausstrahlung um Mitternacht habe den Vorteil, dass dann wirklich die Leute bewusst zuschauen, die sich dafür interessieren, findet Gregor Meyle. Er und Jeanette Biedermann wünschen sich jedenfalls, dass es eine zweite Staffel gibt.

Von Kerstin Decker