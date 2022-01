Leipzig

Wenn ein Buch „Pandemien“ heißt und im Untertitel „Wie Viren die Welt verändern“ steht, ist Saison- oder Trendliteratur zu befürchten. Dann stammt das Vorwort auch noch vom Charité-Chefvirologen Christian Drosten. Und überhaupt: Interessiert die Pandemie in ein paar Monaten noch jemanden?

Die nächste Pandemie ist wohl nur eine Frage der Zeit, und Viren sind nicht nur ständig um und in uns (allein in einem Gramm Kot finden sich etwa eine Milliarde), es gibt sie auch schon ein paar Milliarden Jahre länger als jedes tierische Leben auf der Erde.

Es geht nicht nur um Covid-19

„Dieses Buch ist kein Covid-19-Buch“ ist daher ein wichtiger Satz aus Drostens Vorwort. Tatsächlich dient die aktuelle Pandemie dem Wissenschafts-Autor Philipp Kohlhöfer nur als Anlass und Hintergrund, um jenseits der schnell obsoleten Tagesaktualität einen Ritt durch die Geschichte der Viren und Pandemien zu wagen, vom Beginn der Evolution bis zu ihren brandaktuellen Auswüchsen.

Es geht um Spanische, Schweine- und Vogelgrippe, um Ebola, Cholera, Malaria, die Pocken und einige andere Viren, gegen die Sars-CoV-2 ziemlich harmlos wirkt. Wichtig sind natürlich zuallererst die Fakten, die Kohlhöfer hier mit großem Rechercheaufwand und Sammellust zusammenträgt. Er selbst nennt es Wissenschaftssampling, „wie Hip Hop, nur mit Viren“. Sein Verdienst ist es dabei, Wissenschafts- und Medizingeschichte alles andere als trocken erscheinen zu lassen, mit sprachlich treffenden Bildern und unterhaltsamen Analogien Zugänge zu einer wissenschaftlichen Vorstellungswelt zu ermöglichen, die vielen manchmal fremd erscheint und sich gegen allgemeines Verständnis sperrt.

Batman und die Smashing Pumpkins

So fakten- wie anekdotenreich und dabei zu seriös, um es als rein „populärwissenschaftlich“ abzutun, aber bewusst popkulturell aufgehübscht, liest sich „Pandemien“ wie ein Roman. Oft knallharter Thriller, wo es nötig ist, aber auch leicht verständlich à la „Sendung mit der Maus“. Sprachwitz dient ebenso der Anschaulichkeit wie schonungslose Beschreibungen dazugehören – etwa des Sterbens an Corona oder der Folgen von anderen Viruserkrankungen.

Hier gehen tödliche Viren absichtsvoll im Handgepäck auf Flugreise, da schauen Batman oder die Smashing Pumpkins um die Ecke, dort vergleicht der Autor Profiboxer mit HIV, ohne das despektierlich zu meinen. Die jedem Kapitel vorangestellten witzigen Zusammenfassungen tragen nicht zur Leseabkürzung bei, da sie kaum etwas verraten. Sie machen vielmehr Lust, sich auf die folgenden Seiten einzulassen.

Zufallsroulette der Evolution

Die Erkenntnisse, die Kohlhöfer zutage fördert, sind mal erbaulich, mal ernüchternd. Der Mensch ist relativ unwichtig in seiner Geschichte, aber das muss nicht schlimm sein. Für die Natur des Planeten sind Viren wesentlich bedeutsamer als wir, und die Verbindung Virus gleich Krankheit stimmt nur sehr selten. Unser Leben oder Sterben ist nur ein Nebeneffekt, Viren geht es im Zufallsroulette der Evolution lediglich ums (Weiter-)Existieren.

Es ist also weder nötig noch möglich, „den Planeten zu sterilisieren“. Immerhin: Außerhalb von Pandemiezeiten ist das Küssen wertvolles mikrobielles Training. Zielgerichteter wirkt Impfen. Kohlhöfer erklärt, warum Impfungen mit die größten und sichersten medizinischen Errungenschaften sind, die jährlich etwa zwei bis drei Millionen Tote verhindern. Allerdings sind sie damit auch Opfer ihres eigenen Erfolgs, wie jede Prävention: Was nicht eintritt, ist nicht zu sehen. Doch: „Alles mit einer Wahrscheinlichkeit von größer als null tritt irgendwann ein.“

Denkansätze demontieren

Weil alle Fakten längst erzählt sind und schon Katharina die Große Impfgegner für „ignorante Dummköpfe“ hielt, rechnet Kohlhöfer mit diesen und Verschwörungsanhängern auch noch soziologisch ab, indem er fast liebevoll ihre Denkansätze demontiert. In der Sache bleibt er klar: „Objektiv bedeutet nicht, beide Seiten wiederzugeben, wenn eine Seite schon lange widerlegten Unsinn erzählt.“

Auch, wenn die Menschen den Viren weder entkommen können noch sollten, haben sie doch Einfluss darauf, wie hart Pandemien sie treffen: „Der beste Schutz gegen Pandemien sind artenreiche und widerstandsfähige Ökosysteme“, erläutert Kohlhöfer und warnt vor dem fortschreitenden Ausdünnen der Biodiversität, Vereinzelung und Komprimierung von Lebensräumen sowie ausufernder Massentierhaltung.

Philipp Kohlhöfer liefert Erkenntnisse statt Antworten

Die Pandemiegeschichte gibt Kohlhöfer Recht: Der Eingriff in die Natur und der menschengemachte Klimawandel haben Einfluss auf die Viren, begünstigen Zoonosen, Naturschutz ist auch Seuchenschutz. Aber sein Buch „Pandemien“ ist „kein Plädoyer dafür, wieder in Höhlen zu ziehen“, es ist überhaupt kein Aufruf zu irgendetwas, denn so funktioniert Wissenschaft in den seltensten Fällen.

Wissenschaft produziert keine klaren Antworten, die man eins zu eins in politische Entscheidungen umwandeln kann. Sie liefert Erkenntnisse, aus der sich Handlungslogiken ableiten ließen – mit „gesundem“ Menschenverstand. Wie es um diesen bestellt ist, steht auf anderen Blättern.

Info: Philipp Kohlhöfer: Pandemie. Wie Viren die Welt verändern. S. Fischer; 544 Seiten, 25 Euro

