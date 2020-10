Neues Schauspiel Leipzig: Ted Gaier kommt

Leipzig

Rebecca Maria Salentin, die Romane schreibende Rheinländerin im sächsischen Exil, hob im Januar vorigen Jahres zusammen mit ihrer Freundin Isabelle Lehn ein neues Format für die Messestadt aus der Taufe: eine nicht ganz ernst gemeinte Literaturshow, die auf den ebenso schrägen Namen „Die schlecht gemalte Deutschlandfahne“ hört. Die Freundin mischt beim Farbenmischen inzwischen nicht mehr mit, dafür stehen Salentin in Staffel zwei der Show wechselnde Gastmoderatoren zur Seite. Am Mittwoch, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Neuen Schauspiel Leipzig, Lützner Straße 29, übernimmt diesen Job der hiesige Entertainer, Autor und DJ (Ralf) Donis.

Den „Argumentepanzer“ im Gepäck

Ist bestimmt gut so, denn es kommt ein schlagfertiger Stargast: Ted Gaier, bekannt ob seiner herausragenden Mitgliedschaft in der Hamburger Punkband „Die Goldenen Zitronen“. Der Texter, Bassist, Gitarrist und Keyboarder bringt sein Buch „Argumentepanzer“ mit. Das Werk erschien im Februar 2020 im Verbrecher-Verlag und enthält Artikel für Zeitungen und Magazine, Essays und Songtexte von Gaier, die in den vergangenen 20 Jahren veröffentlicht wurden.

Schwarz, Rot, Gold als Programm

Wer den Auftritt des Multitalents bei der „ Deutschlandfahne“ – die Farben Schwarz, Rot, Gold sind gleichsam Programm und prägen den Abend – miterleben möchte, zahlt acht Euro (ermäßigt sechs Euro) Eintritt.

Weitere Infos im Internet auf der Seite des Neuen Schauspiels Leipzig: www.neues-schauspiel-leipzig.de

Von Dominic Welters