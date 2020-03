Leipzig

Wolfgang Krause Zwieback hat sein „Kabasurdes Abrett“ schon 1983 erfunden. Aber in „bislang reinsten Form“ präsentiert der 69-Jährige die Kunst und sich selbst erklärtermaßen erst in der neuen Solo-Produktion, die am Donnerstag, 20 Uhr, in der Schaubühne Lindenfels Premiere hat. „6G Ray pur“ setze aus einem Raum, einem einsamen Licht, drei ausgeschalteten Beamern und dem Versuch eines Performers zusammen, sich komplett zu öffnen. „Wir machen es zusammen – aber jeder anders. Und das zusammen“, zwiebackt Zwieback.

Gesprächsrunde über die freie Szene der 1990er-Jahre

Davor, ab 18 Uhr, diskutieren Susanne Kucharski-Huniat, bis kürzlich Kulturamtsleiterin, Hörfunkjournalist Stefan Kanis, Thomas Kuhnert vom Theater Titanick und René Reinhardt von der Schaubühne mit Kulturjournalist Torben Ibs über „Pioniere der freien Szene Leipzig“. Zwieback ist fraglos einer davon.

Von LVZ