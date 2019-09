Neues altes Dach: Festivals versammeln sich unter der Marke „Musikstadt Leipzig“

Leipzig

Wenn eine Angelegenheit zur Marke erklärt wird, geht das gerne daneben – insbesondere im Kulturbereich. Bei der „ Musikstadt Leipzig“ wiederum kann das eigentlich nicht schiefgehen; den Begriff trägt die Stadt seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten nicht ohne Grund stolz vor sich her. Wenn also am Donnerstag im Museum der bildenden Künste – fast vis à vis zu Max Klingers Beethoven-Skulptur – die „Dachmarke , Musikstadt Leipzig’“ ausgerufen wurde, so mutet das auf den ersten Blick an wie Eulen nach Athen tragen.

„Die Marke klingt schon lange, aber bisher waren noch nicht alle in dieser Geschlossenheit darunter versammelt“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke), nachdem das Grieg-Quartett gespielt hat. „Alle“, das sind hier die wichtigsten Leipziger Musikfestivals: das Bachfest, die Mendelssohn-Festtage sowie die Opernfesttage, die alle zwei Jahre im Wechsel mit den Gewandhausfesttagen stattfinden sollen.

Aus dem, was ist, mehr machen

Ziel, so Jennicke, sei weniger ein Mehr an Programm, sondern aus dem, was ist, mehr zu machen. Man wolle national und international weiter an Relevanz gewinnen. Anlass für die Sortierung der Festivals unter einer Dachmarke war eine Analyse der Potenziale der Musikstadt sowie ein Stadtratsbeschluss vom Mai dieses Jahres.

In einer Arbeitsgruppe unter Leitung der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) wurden die Fäden zusammengeführt. Nun sind Flyer gedruckt, ein Trailer gedreht sogar Kühlschrankmagneten vorbereitet, auf denen „ Musikstadt Leipzig“ steht. Alles Teil einer Kampagne, die laut Marit Schulz von LTM zunächst in den USA, Japan und Großbritannien, später auch in verschiedenen weiteren Ländern stattfinden soll. Den offiziellen Auftakt bildet die Präsentation der Licht-Klang-Installation „25 Her (t)z“ vom 24. bis 27. Oktober 2019 in New York, zu der unter anderem internationale Reiseveranstalter und Journalisten eingeladen werden. Dabei sollen auch die anstehenden Musikfestivals 2020 bis 2022 vorgestellt werden. Tatsächlich war „25 Her (t)z“ bereits im Mai im Einsatz für die „ Musikstadt Leipzig“ in Salzburg. Die Sache ist offenbar schon länger im Fluss. Genaugenommen seit über 800 Jahren, mindestens.

Verschiedene „Familientreffen“ – mit Gästen aus aller Welt

Durchaus marketingfreundlich und international klingt das Motto des Bachfests 2020, „We Are Family“, es passt aber auch einfach. Bach selbst habe im Grunde das Bachfest erfunden, meint Intendant Michael Maul. Einmal im Jahr habe er die weitverstreute Familie an einem Ort zusammengerufen, um gemeinsam zu musizieren. Im kommenden Jahr (11. bis 21. Juni) wird nun die weltweite Familie der Bachchöre, gesellschaften, -festivals und -vereinigungen nach Leipzig geladen.

Die Mahler-Familie, um im Bild zu bleiben, wird 2021 ins Gewandhaus gelockt, wenn vom 13. bis 24. Mai zehn Weltklasseorchester in zwölf Tagen spielen. Ein weltweit einzigartiges Unterfangen dürfte sich längst in der Wagnerfamilie, die jedoch eher als „-gemeinde“ zu verstehen ist, herumgesprochen haben: 2022 sollen vom 20. Juni bis zum 14. Juli alle 13 Opern des in Leipzig geborenen Komponisten in chronologischer Reihenfolge an der Oper aufgeführt werden.

Mendelssohn-Festtage leben ab 2021 wieder auf

Die Mendelssohn-Festtage waren seit 1997 eine Institution, die allerdings nach 2016 abbrach. Nun sollen sie ab 2021 als Kooperation von Gewandhaus und Mendelssohnhaus wieder aufleben. Eine gute Nachricht für die Musikstadt Leipzig. Marke hin oder her.

Von Jürgen Kleindienst