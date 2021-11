Leipzig

„Bei dieser Reihe geht es darum, eine neue Zugänglichkeit zu Neuer Musik zu schaffen. Gerne für junge Leute, für Studierende“, sagt Werner Kopfmüller, Geschäftsführer der Grieg-Begegnungsstätte Leipzig (Talstraße 19). Drum heißt die Reihe von Gesprächskonzerten „Neues bei Grieg“ und soll Brücken schlagen, die Tradition der Begegnung mit Musik der Gegenwart pflegen.

Der Herbst bringt neue Komponisten ins Haus. Im Gespräch mit Bernd Franke, Komponist und Professor an der Universität Leipzig, stellen die Komponisten sich und ihr Werk vor. „Gesprächs- und Musikblöcke wechseln sich ab. Am Schluss soll das vielleicht widerborstigste Stück noch einmal erklingen, damit das Publikum mit den neu gewonnenen Erkenntnissen anders zuhören kann“, so Kopfmüller. So sollen Aha-Effekte entstehen. Fragen aus dem Publikum sind willkommen und erwünscht. Nach den Konzerten besteht noch die Möglichkeit, beim Getränk mit Künstlerinnen, Künstlern ins Gespräch zu kommen. Die musikalische Leitung der Konzertgesprächsreihe übernimmt Gregor Forbes, ehemaliger Eisler-Stipendiat der Stadt Leipzig.

Neu und ungehört

Drei Konzerte der Reihe stehen in diesem Jahr noch an, immer dienstags um 18 Uhr. Der 9. November steht ganz im Zeichen von Eric Schaefer, Schlagzeuger im Michael Wollny Trio. Die Kompositionen, die er bei „Neues bei Grieg“ vorstellt, hat er gemeinsam mit Michael Wollny und Christian Weber entwickelt, die ihn an diesem Abend auch an Klavier und Kontrabass musikalisch unterstützen. Die Stücke sind allesamt noch neu und ungehört.

Am 23. November steht Helmut Zapf der Komponist im Zentrum der Aufmerksamkeit. „Un verso per piano – La salita a Bellegra“ für Klavier solo und „Lied Rechenschaft“ für Sopran und Elektronikzuspiel hat er für das Gesprächskonzert ausgesucht. Aufführen werden die Stücke der musikalische Leiter Gregor Forbes am Klavier und die portugiesische Sopranistin Filipa Portela.

Gregor Forbes spielt auch beim letzten Termin der Reihe Klavier, am 7. Dezember, wenn es um Christoph Renhart geht. Auf das „Orakel der Nacht: Zweites Heft“ für Klavier solo folgt hier „Jeux de Lumière“, ein Lichtspiel in zwei Akten für Violoncello solo, gespielt von Hugo Paiva.

Tickets für 7/ Euro an der Abendkasse und unter edvard-grieg.de.

Von Katharina Stork